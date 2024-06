In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Nel corso delle operazioni sono state schierate aliquote di unità operative garantendo, attraverso il personale della Polizia di Stato, coadiuvato da personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza sul territorio.

I controlli in via Maqueda

In particolare i servizi hanno interessato l’asse viario di via Maqueda nel tratto compreso tra via Torino e piazza Verdi, itinerario turistico quotidianamente percorso da numerosi astanti e caratterizzato dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

L’asse viario è stato pattugliato e presidiato da equipaggi appiedati ed automontati della Polizia di Stato, che hanno cercato di rendere tangibile il senso di sicurezza in un’area ove l’alta densità di siti turistici rischia di attirare anche malintenzionati inclini a reati predatori.

Identificate centinaia di persone

Complessivamente, sono state identificate un centinaio di persone, controllati numerosi veicoli, accertate 4 violazioni del Codice della Strada per un totale di 7.200 euro, un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo. Sono state effettuate attività ispettive all’interno di 2 esercizi commerciali in cui sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa.

Gli esiti dei controlli ispettivi hanno consentito di accertare in entrambi i due esercizi carenze strutturali con sanzione amministrativa pari a 2.000 euro ciascuno. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio riconducibili al protocollo di sicurezza Alto Impatto, volti a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza.

Ancora controlli

Nelle scorse settimane sotto la lente d’ingrandimento le strade del quartiere Cep- Borgo Nuovo. Sono state schierate numerose forze di polizia, carabinieri, vigili urbani, guardia di finanza, sul territorio, lavorando in sinergia. Con l’ausilio di strumentazione tecnica della polizia municipale sono stati effettuati inoltre diversi posti di controllo per assicurare che gli automobilisti guidino in condizione di sicurezza.

