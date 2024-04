Due borse di studio per studenti meritevoli che non avrebbero avuto la possibilità di proseguire il percorso scolastico. Un modo per dare un’occasione a chi avrebbe avuto come uniche alternative la ricerca di un lavoro già in tenera età o, peggio, la strada e il rischio di finire tra le braccia della criminalità. Grazie alla donazione e all’impegno di Euromanager Sanità e di Italtekno srl, due studenti delle scuole superiori saranno accompagnati lungo tutto il percorso scolastico con borse di studio (da 2.500 euro ciascuna) che saranno utilizzate per pagare libri e materiale didattico. L’idea è di padre Antonio Garau, parroco di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, che individuerà allievi meritevoli ai quali sarà affiancato anche un tutor, per seguire anno dopo anno il rendimento e per segnalare, al termine del percorso scolastico, i profili a una vasta platea di aziende. “Non chiediamo semplici donazioni – dice il parroco di San Paolo Apostolo – ma un’opportunità e un futuro migliore per ragazzi meritevoli e in condizioni di povertà. Chi offre supporto economico si impegna infatti a seguire il rendimento degli studenti, a confrontarsi con le famiglie e alla fine del ciclo di studi ad aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. Anche così si sottrae manovalanza alla criminalità”.

Un tutor per gli studenti

Il progetto, portato avanti dall’associazione “Giovani 2017 3P Onlus” e su cui Sicindustria Palermo sta adesso valutando come estendere la partecipazione, si inserisce tra gli interventi realizzati nell’ambito delle attività prese in carico dagli imprenditori palermitani in occasione della cena di solidarietà del 9 giugno scorso, in cui grazie alla segnalazione del Comune di Palermo sono stati messi all’asta una serie di problemi della città. “Abbiamo sposato questa idea – spiega il presidente di Sicindustria Palermo Giuseppe Russello – perché la riteniamo un’occasione concreta per offrire un’alternativa a ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità di proseguire il percorso scolastico. Il diritto allo studio in alcune aree della nostra città purtroppo rappresenta ancora un privilegio. Con queste donazioni, per le quali ringrazio la sensibilità delle aziende guidate da Francesco Ruggeri e Guglielmo Speciale, garantiremo inoltre la presenza di un tutor che valuterà il rendimento e le necessità degli studenti, con l’auspicio che altri seguano l’esempio e le borse di studio diventino molte di più. Perché ogni spazio sottratto al degrado, ogni frazione di territorio recuperata e ogni talento valorizzato è un pezzo di futuro che restituiremo alla città”.

Lagalla: “Opportunità per due giovani palermitani”

“Quando, per la prima volta, padre Garau mi ha parlato di questa idea – aggiunge il sindaco Roberto Lagalla – ho subito pensato che l’amministrazione comunale doveva fare qualcosa per promuovere questa iniziativa che per il quartiere di Borgo Nuovo può rappresentare un esempio di grande valore, soprattutto dal punto di vista educativo e sociale. Sono felice, quindi, che nell’ambito della cena di solidarietà Sicindustria Palermo e il suo presidente Russello, che ringrazio, abbiano abbracciato anche questo progetto di borse di studio e il mio ringraziamento è rivolto anche alle aziende Euromanager Sanità e Italtekno Srl che stanno finanziando l’iniziativa, regalando concretamente una grande e concreta opportunità a due giovani studenti palermitani”.