Ambulanti in strada con tavolini e sedie

Nuovi controlli e sequestri al Borgo Vecchio a Palermo. Polizia di Stato e carabinieri sono intervenuti di nuovo in massa per eseguire controlli sulle attività commerciali nel quartiere palermitano. Nei giorni scorsi gli agenti delle volanti erano stati aggrediti e due giovani bloccati in piazza sono stati fatti fuggire dall’intervento di alcuni residenti. Anche ieri sono stati diversi in controlli su licenze e autorizzazioni e anche sui tanti veicoli e motocicli in transito nella zona della piazza.

I sigilli allo street food selvaggio

La sera prima sono stati sequestrati gazebo, tavolini, sedie di alcuni ambulanti alcuni dei quali avevano allestito un locale all’aperto dove venivano cucinati piatti a base di carne e pesce. Diversi gli ambulanti a cui sono state elevate multe e sequestrati stand e tavoli perché senza autorizzazioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Sulle aggressioni l’amarezza del Siulp

Particolare scalpore aveva destato il fatto che una squadra dei Falchi era stata aggredita al Borgo Vecchio nel corso di un servizio antirapina. Gli agenti bloccarono due giovani a bordo di uno scoote ma poi sono stati picchiati e mandati in ospedale con prognosi di 10 e 6 giorni e i due fermati sono riusciti a fuggire. “Non è la prima volta che ciò accade – dicono i sindacalisti del Siulp -. Più volte abbiamo lanciato l’allarme circa un graduale senso di decadimento dell’autorevolezza delle istituzioni percepita da fasce sempre più ampie di cittadini che, in questa come in altre occasioni, scelgono purtroppo di stare dalla parte dei malavitosi di turno e non dalla parte della legge. Siamo stanchi di continui appelli alle componenti politiche, governative e istituzionali senza che vi siano segnali inequivocabili di inversione di tendenza. Quale prezzo dovranno pagare ancora le donne e gli uomini in divisa prima di una seria presa di coscienza civica da parte di tutte le parti sane del nostro paese? Vorremmo saperlo con chiarezza”.

La reazione dello Stato

Erano seguiti da questo episodio ulteriori controlli sino all’altro ieri sera. Agenti di polizia e vigili urbani avevano controllato le attività commerciali nei quartieri e si sono soffermati su alcuni ambulanti e venditori in strada. Furono presenti anche i tecnici dell’Enel che hanno verificato eventuali allacci abusivi alla rete. Un’azione massiccia di controllo del territorio come quelle che sono state organizzate in questi mesi dalla questura nel programma “Alto Impatto”.