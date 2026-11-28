La questura ha coordinato un grande presidio dalla tarda serata all’alba. Una settimana fa in zona c’erano stati disordini e due arresti.

Un presidio dalla sera all’alba

Anche questa settimana la Polizia di Stato ha continuato i controlli nelle cosiddette “Zone Rosse”, le aree a vigilanza rafforzata del centro storico e della movida, dove si concentrano residenti, turisti e locali. Nel fine settimana il dispositivo è stato rafforzato, con presidi e pattuglie di giorno e di notte, svolti dalle Volanti e dai commissariati sul territorio.

Nelle ultime ore la Questura di Palermo ha coordinato un presidio particolarmente ampio nell’area di piazza Sant’Anna e della vicina piazza Croce dei Vespri, dalla tarda serata fino alle prime luci del giorno. Sono intervenuti numerosi uffici della Polizia di Stato, anche con i reparti prevenzione crimine, affiancati dai Carabinieri.

Una settimana dopo i disordini

Nelle stesse piazze, appena sette giorni fa, risse e schiamazzi avevano trasformato un luogo di ritrovo in una zona di degrado. Gli agenti erano intervenuti anche dopo le lamentele dei residenti per il rumore e la quiete disturbata, e avevano arrestato un uomo e una donna che si erano scagliati contro di loro.

Questa volta, secondo la Questura, la presenza delle forze dell’ordine ha permesso ai giovani di trascorrere la serata in sicurezza, tenendo insieme legalità e diritto di ritrovarsi.

I numeri del servizio

Nel corso dei controlli sono state identificate 228 persone: 26 avevano precedenti di polizia, 3 erano cittadini stranieri e 3 erano minorenni. Gli agenti hanno controllato 11 veicoli e contestato 7 violazioni al Codice della Strada, per sanzioni pari a 548 euro.

Meno reati e controlli ai locali

La Questura segnala che, nelle Zone Rosse, i reati sono diminuiti negli ultimi mesi. Nello stesso periodo sono state identificate molte persone, tra cui diverse con precedenti. Sono proseguiti anche i controlli sui locali del centro: i titolari che non rispettavano le norme sono stati sanzionati, con multe di importo rilevante.