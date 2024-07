Si è tenuto questa mattina un incontro tra la presidenza SISPI e la 4 Commissione del consiglio comunale di Palermo che aveva per oggetto il controllo video delle discariche abusive. L’incontro si è svolto direttamente sul territorio nella zona di via Altofonte. Durante l’incontro, è emersa la necessità di potenziare il servizio di controllo del territorio già effettuato da SISPI. Un progetto di potenziamento è attualmente in fase di valutazione da parte del Comune.

Partecipanti all’incontro

All’incontro erano presenti i componenti della 4 commissione presieduta dal consigliere Salvo Imperiale, il presidente di SISPI Giovanna Gaballo, il vice presidente Salvatore Seminara e il direttore generale Salvatore Morreale. Nel corso dell’incontro si è evidenziato la necessità di potenziare questo servizio di controllo del territorio che già Sispi effettua. A tal riguardo vi è in corso un progetto di potenziamento che è al vaglio del Comune.

Dichiarazioni della Presidente SISPI

“Sispi ha scelto con questa presidenza – ha affermato la presidente Giovanna Gaballo – di essere presente nel territorio per dare risposte ai bisogni dei cittadini per risolvere i piccoli e i grandi problemi del vivere quotidiano. Mettere al servizio dei cittadini – ha proseguito – le competenze e le professionalità della nostra azienda è per noi un imperativo categorico che cerchiamo di praticare ogni giorno con le scelte che compiamo per il bene della nostra città. Ovviamente – ha concluso – per rendere efficace il nostro lavoro serve il massimo della collaborazione dei cittadini e delle istituzioni della nostra città”.

Palermo invasa dai rifiuti

In piena stagione turistica Palermo si presenta con i rifiuti accatastati nei pressi dei cassonetti non svuotati da giorni. Cumuli di spazzatura non raccolta che si trasformano in discariche.

Nuovi incendi

Nel corso della notte i residenti hanno ripreso a incendiare la spazzatura. Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in diversi quartieri periferici.

I roghi a Brancaccio e Sperone in viale Giuseppe di Vittorio, al villaggio Santa Rosalia in via Francesco la Fata, via San Raffaele Arcangelo, e in via Generale Vito Artale. Nel quartiere la raccolta è bloccata da giorni nella zona di Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo e nel quartiere Noce.