Le ordinanze dell’ufficio Mobilità

C’è la convention europea dei magistrati a Palermo. Si preannunciano giorni di passione per gli automobilisti palermitani. Il servizio Mobilità Urbana del capoluogo siciliano ha emanato due ordinanze che rivoluzionano, limitandola in diverse zone della città, il traffico veicolare. Dal centro, a Mondello, ci sarà da soffrire per chi deciderà di utilizzare il proprio mezzo.

In occasione, infatti, della prima conferenza internazionale dei procuratori generali del Consiglio d’Europa, in programma giovedì 5 maggio e venerdì 6 maggio a Palazzo dei Normanni a Palermo, cambia tutto.

L’ordinanza 539

L’ordinanza 539 del 27 aprile 2022 indica che nei giorni 4, 5 e 6 maggio diversi cambiamenti nella segnaletica e l’istituzione di divieti di sosta.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nella sotto elencata via dalle 00.00 del giorno 2 maggio alle ore 24 del 7 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– Via Porta di Castro intero tratto.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle 19 del giorno 03 maggio alle ore 24.00 del 04 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– Piazza Verdi intera piazza (compresa area riservata taxi);

– Via Pignatelli Aragona da piazza verdi per i successi 100 mt;

– Via A. Favara tratto compreso tra la Piazza Verdi e la via A. Scarlatti;

– Via G. Donizetti tratto compreso tra Piazza Verdi e la via A. Scarlatti;

– Via G. Rossini tratto compreso tra la Piazza verdi e la via A. scarlatti;

– Via G. Vaglica tratto compreso tra la Piazza Verdi e la via Sperlinga;

– Via Cavour tratto compreso tra la via Maqueda e la via Valenti.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle 19 del giorno 3 maggio alle ore 24 del 7 maggio e comunque fino a cessata esigenza:

– Via L. Giannettino tratto compreso tra la via E. Basile e la via Nervesa;

– Via Nervesa tratto compreso tra la via E. D’angelo e via Generale Turba;

– Via Piave tratto compreso tra la via E. D’angelo e via Generale Turba;

– Via Piano Gallo tratto compreso tra il civ. 7 ed il civ. 13 compresa area di parcheggio e l’intero piazzale antistate l’hotel;

– Piazza Lucrezia Brunaccini intera piazza;

– Piazza D’Orleans.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle 19 del giorno 4 maggio alle 24 del 6 maggio e comunque fino a cessata esigenza:

– Piazza della Vittoria tratto ricadente sulla prosecuzione di via del Bastione ed antecedente l’ingresso della squadra mobile;

– Via del Basione tratto compreso tra la via Gen. Cadorna e piazza della Pinta;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle 00.00 del giorno 3 maggio alle 24 del 07 maggio e comunque fino a cessata esigenza:

– Via Mariano stabile tratto compreso tra il civ. 106 fino a via Roma;

– Via Carella tratto compreso tra la via Mariano Stabile e la via Ottavio d’Aragona;

– Via Michele Amari tratto compreso tra la via Mariano Stabile e il civ. 6.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle 00.00 del giorno 04 maggio alle 24 del 07 maggio e comunque fino a cessata esigenza:

– Via R. Wagner Tratto compreso tra la via Mariano Stabile e la via Principe Di Granatelli;

– Via Mariano Stabile alt. Civ. 21;

– Via Principe Di Granatelli altezza Civ. 40.

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle 19 del 5 maggio alle 24 del 06 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza.

– Via Schirò intero tratto;

– Via Ferro Luzzi intero tratto;

– Via Sampolo tratto compreso tra il civico 2 e il civico 30;

– Via Piano dell’Ucciardone tratto compreso tra la via Duca della Verdura e la piazza Antonio Caponnetto;

– via Duca della Verdura tratto compreso tra la via G. Pantaleo e la via Sampolo.

Istituzione della chiusura al transito veicolare delle sotto elencate vie, dalle 13 alle 20 del 06 maggio e comunque fino a cessate esigenze:

– Via Schirò intero tratto;

– Via Ferro Luzzi intero tratto;

– Via Sampolo tratto compreso tra il civico 2 e il civico 30;

– Via Piano dell’Ucciardone tratto compreso tra la via Duca della Verdura e la piazza Antonio Caponnetto;

– Via Duca della Verdura tratto compreso tra la via Toselli e la via Sampolo;

– via Remo Sandron tratto compreso tra la via delle Croci e via Ferro Luzzi.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle 08 alle 24.00 del 6 maggio e comunque fino a cessata esigenza:

– Piazza Tonnara tratto compreso tra la via S. Vincenzo de Paoli a via dell’Arenella;

– Via dell’Arenella sino a via Cardinale Guglielmo Massaia;

– Scalo dell’Arenella e discesa tonnara.

Integrazione ordinanza 583

Inoltre, a integrazione della precedente ordinanza, l’ordinanza 583 del 02/05/2022 prevede:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nella sotto elencate vie e piazze dalle ore 19 del giorno 5 maggio alle 7 del 7 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– Piazza Valdesi intera piazza;

– Via Regina Elena, tratto compreso tra la via Principe Umberto e la Via Azalea;

– Via Principe di Scalea, tratto compreso tra la via Azalea a Piazza Valdesi;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nella sotto elencata vie e piazze dalle 19 del giorno 3 maggio alle 7 del 7 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– Via Turati intero tratto in ambo i lati;

– Piazza R. Settimo tratto compreso tra la via Turati e il Viale della Liberta in ambo i lati.

Maggiori informazioni nelle ordinanze n. 539 del 27/04/2022 e 583 del 02/05/2022 pubblicate sul sito istituzionale del Comune.