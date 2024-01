A Palermo

Un accordo tra l’Ordine dei commercialisti di Palermo e la Banca Popolare Sant’Angelo sottoscritto dal presidente dell’Istituto di credito Antonio Coppola e il rappresentante dei professionisti, Nicolò La Barbera. Il documento sottoscritto prevede convenzioni e servizi per gli iscritti all’ordine e un supporto nella formazione dei professionisti grazie ad eventi che saranno realizzati insieme e tarati sulle specifiche esigenze.

Coppola “Accordo consolida sinergia”

“Con questo accordo si consolida sempre di più una sinergia ed una collaborazione che coniuga attività, formazione e crescita del tessuto imprenditoriale del territorio”, ha commentato Coppola, “in un contesto normativo articolato ed in rapida evoluzione, ed in mondo dove la transizione verso una finanza sostenibile sembra ormai imprescindibile, la collaborazione fra le due realtà rappresenta un importante momento di confronto e di crescita per il nostro tessuto produttivo”.

“Gli iscritti all’ordine potranno usufruire di agevolazioni in servizi e convenzioni grazie alla partnership della Banca”, ha aggiunto La Barbera, “La missione della presidenza dell’ordine è di aprire sempre di più la nostra categoria al confronto con le attività presenti nel territorio per una crescita comune”.