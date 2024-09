E’ di scena la 39esima edizione della “Coppa degli Assi” a Palermo, trofeo che è tornato in città e che è in programma al campo ostacoli “La Favorita”. La Coppa degli Assi è articolata in quattro giornate ed oggi si gareggia per la terza. Tutto si concluderà domenica prossima, con prove sia al mattino sia al pomeriggio.

Il giovane talento locale

Il giovane talento palermitano Rubens Cannella, 19 anni, del club Villa Pensabene, ha conquistato, nella prima giornata, la vittoria nella prova a tempo del 60° Concorso internazionale di salto ad ostacoli alla Favorita. In sella al suo fidato Douglas III, un cavallo olandese di 16 anni, Cannella ha dominato la gara con ostacoli a 1,35 metri, aggiudicandosi il primo posto e il premio di 2000 euro. Tra i 16 percorsi netti, il suo tempo di 63″69 è risultato imbattibile.

Tasca d’Almerita e il suo cavaliere

Alla Coppa degli Assi anche la casa Tasca d’Almerita il cui legame nasce dalla figura di Lucio Tasca d’Almerita, indimenticabile cavaliere, che è stato l’unico siciliano a partecipare ai Giochi Olimpici, rappresentando l’Italia nella squadra di completo a Roma nel 1960. Già nel 1957, aveva gareggiato a Londra, in quello che poi sarebbe diventato il Campionato Europeo, sotto la guida di Tommaso Lequio di Assaba, cui è dedicato il campo in erba de La Favorita.

Per commemorare il cavaliere palermitano, domenica 29 settembre si terrà la seconda edizione del Memorial Lucio Tasca d’Almerita. Al vincitore del 39° Gran Premio Coppa degli Assi verranno assegnate, come da tradizione, tante bottiglie di Leone – il blend di Tenuta Regaleali – quante corrispondono al suo peso, inclusi sella e finimenti.

La gara centrale

La più importante delle gare è prevista per domenica pomeriggio: il “Gran Prix Coppa degli Assi-FEI Longines Ranking Group C”, dotato del montepremi più elevato (80mila euro), con altezza degli ostacoli a 1,50 metri. Complessivamente saranno impegnati oltre 400 binomi, tra Amazzoni e Cavalieri, provenienti da nove Paesi europei, inclusa l’Italia, alcuni dei quali gareggeranno, nelle diverse competizioni, anche con cavalli differenti per età, genere e caratteristiche.

