C’è una nuova coppia di giovani che sta mettendo a segno una serie di furti nei negozi in centro a Palermo. Sono due molto giovani che a turno distraggono il commerciante e poi si portano via cellulari e portafogli che sono spesso lasciati a vista nel negozio. Diversi colpi sono stati pubblicati sui social ed è scattata da parte dei commercianti la caccia ai due ladri seriali.

Le parole del commerciante

“Condivido io la foto di questi due farabutti – scrive sui social un commerciante di Palermo – che entrano nei bar e in gioiellerie, chiedendo un semplice bicchiere d’acqua, o facendo finta di voler acquistare qualcosa, con il solo scopo di rubare qualsiasi cosa. Ieri sono passati anche da noi, ma evidentemente i nostri “sguardi” hanno fatto perdere loro immediatamente ogni speranza. Colleghi state attenti”.

I furti

A turno o la ragazza o il ragazzo chiede al commerciante di potere guardare qualche capo di abbigliamento o qualche paio di orecchini e mentre il venditore e alle prese con uno dei clienti l’altro si avvicina alla casa e porta via quello che trova. Una volta usciti il commerciante si accorge di essere stato derubato e trova nelle immagini del sistema di videosorveglianza gli autori del colpo. Sono state presentate diverse denunce. Indagini sono in corso.

L’arresto nel Catanese

Era diventato lo spauracchio dei negozi del Catanese, aveva commesso furti in serie in un breve arco di tempo tanto da generare un certo allarme sociale. A finire in manette Salvatore Albicocco, 38 annui, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Nonostante la misura aveva continuato a delinquere come nulla fosse ed era diventato imprendibile.

Il Gip ha disposto la misura cautelare

La Procura ha sollecitato un’ordinanza di custodia cautelare per l’uomo, eseguita poi dal commissariato di Acireale. A dare esecuzione al provvedimento il Gip del tribunale di Catania. L’uomo sarebbe accusato di ben cinque furti aggravati e di un furto tentato, tutti commessi ad Acireale nel periodo compreso tra l’8 maggio ed il 13 luglio scorsi in danno di diversi esercizi commerciali. Le indagini partirono in seguito alla denuncia di una serie di furti. Gli inquirenti, fin da subito, avevano avuto il sospetto che i furti potessero ricollegarsi ad Albicocco.

