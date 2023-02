I commenti

Ha provocato rabbia e indignazione la notizia dell’aggressione avvenuta all’interno del cinema del centro Commerciale Forum nei confronti di un uomo che aveva rimproverato un gruppo di giovani. A eseguire l’aggressione sarebbero stati proprio quel gruppo di ragazzi a cui era stato chiesto di non disturbare durante la proiezione del film e di togliere le scarpe dalle poltrone. Una richiesta che non è andata giù al gruppetto, che hanno scatenato la propria furia violenta nei confronti di un uomo di 35 anni che stava guardando il film con la moglie. L’uomo, dopo la brutale aggressione, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in ospedale dove gli sono stati riscontrati diversi traumi in tutto il corpo.

La rabbia sui social

Un episodio che ha scatenato critiche e polemiche soprattutto sulle bacheche social della nostra pagina. C’è chi urla alla vergogna, c’è chi paragona i responsabili alle bestie, c’è chi chiede “zero tolleranza” nei confronti dei responsabili e chi confida nell’operato delle forze dell’ordine per dare un nome e cognome e responsabili che, a quanto pare, dopo l’aggressione sono riusciti a scappare a bordo di un’auto ma una telecamera avrebbero inquadrato la targa della vettura.

Tanta l’indignazione

Quanto avvenuto al cinema del Forum ha comunque provocato indignazione e rabbia nel mondo dei social dopo aver letto la notizia riportata da BlogSicilia. Tanti i commenti che dimostrano come a Palermo vi sia un vero e proprio allarme sociale, testimoniato anche dall’aggressione avvenuta all’UciCinema di Brancaccio.

I commenti e la condanna dell’episodio

“È una vergogna – scrive Niky – Giovani violenti e maleducati. Speriamo che le forze dell’ordine li possono individuare e farne pagare le conseguenze”. “Zero tolleranza e pugno di ferro contro i violenti – aggiunge Sandro -. Poteva essere una tragedia. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine”. E non sarebbe la prima volta che accadono questi fatti, come denuncia una donna: “A gennaio è capitato anche a me nello stesso cinema, ma io ero sola con mia figlia di 9 anni e quindi ho evitato di rimproverarli per gli stessi comportamenti avuti come scritto nell’articolo”. C’è anche chi evidenzia come nessuno sia intervenuto ad aiutare la coppia. “A me fanno più paura coloro i quali pur sapendo cosa stava accadendo, stavano comodamente seduti a guardare il film”. E poi un altro commento che la dice lunga sulla situazione palermitana: “Mi dispiace ma a Palermo ci stiamo riducendo che ci vogliono gli squadroni militari schierati”.