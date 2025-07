Una coppia di turisti è stata picchiata e rapinata in piazza Caracciolo alla Vucciria a Palermo. La donna è stata scippata e caduta rovinosamente a terra sbattendo la faccia e il ginocchio. Il marito è stato colpito alla nuca da una bottigliata. Poi la corsa folle verso la fontana di piazza Caracciolo, assalita dagli abusivi e dalla movida selvaggia, per lavare la testa dal sangue.

I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118. La coppia è stata presa di mira da una banda di ventenni in via Maccherronai, intorno all’1.30, mentre rientravano nel bed & breakfast di piazza San Domenico. Ad avere la peggio però è stato il marito

Secondo il referto del Policlinico, l’uomo ha riportato un trauma cranico, ma ha rifiutato sia la tac che un ricovero perché la coppia ieri mattina è tornata in Canada, lui con una vistosa fasciatura alla testa, lei con lividi e zoppicando per la caduta. I due hanno girato in Italia per tre settimane e avevamo deciso di passare quattro giorni in Sicilia, i primi due a Cefalù e il resto a Palermo. Una vacanza finita nel peggiore dei modi.

Le indagini sono condotte dalla polizia.