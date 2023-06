Peria Giaconia “Occasione per far conoscere nostri servizi”

Il Corecom Sicilia sarà presente per la prima volta a Una Marina di Libri, giunta alla quattordicesima edizione, da giovedì 8 a domenica 11 giugno a Parco Villa Filippina.

Previsto un incontro sabato 10 giugno, alle 20.30, dal titolo Corecom Sicilia – La piattaforma digitale ConciliaWeb, che vedrà protagonisti il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia e i dirigenti dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Nicola Sansalone, vice segretario generale e responsabile di tutte le sedi Corecom regionali ed Enrico Maria Cotugno, ideatore della piattaforma. Saranno presenti i commissari Ugo Piazza, Aldo Mantineo, Salvatore Li Castri e Luigi Sarullo, che sarà sul palco e fornirà alcuni dati sulle conciliazioni e definizioni in atto, anche rispetto all’andamento nazionale.

Conciliaweb, la piattaforma digitale

La conciliazione è uno strumento gratuito di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni (servizi di telefonia mobile e fissa, operatori internet, telefonia pubblica, servizi media audiovisivi), tra le funzioni delegate dall’AGCOM, basata sulla procedura attivabile gratuitamente on line sulla piattaforma ConciliaWeb nel corso della quale, alla presenza di un soggetto neutrale (il conciliatore), le parti cercano di trovare una soluzione alla controversia.

Corecom Sicilia presente con uno stand

Nel corso della manifestazione il Corecom Sicilia sarà presente con uno stand per far conoscere ai cittadini i propri servizi, ma saranno coinvolte anche le categorie professionali di avvocati e commercialisti accreditabili sulla piattaforma. Il personale del Corecom fornirà tutte le risposte, farà delle simulazioni ma avvierà anche le vere e proprie pratiche con gli utenti. Sarà fornita inoltre l’assistenza all’utenza debole: chi, cioè, per motivi fisici o carenze informatiche non è nelle condizioni di aprire una procedura e sarà seguito passo passo in ogni fase della risoluzione della controversia.

Peria Giaconia “Occasione per far conoscere nostri servizi”

“Il nostro debutto a una manifestazione prestigiosa come Una marina di libri – dice il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia – vuole essere un’occasione per far conoscere ai cittadini i nostri servizi, sia quelli propri che quelli delegati dall’AGCOM, come conciliazioni e definizioni. Garantiamo inoltre alcuni principi cardine quali il rispetto della par condicio, la tutela dei minori, il monitoraggio e vigilanza delle emittenti radio televisive, mettendo sempre al centro la trasparenza e il rispetto delle regole”.