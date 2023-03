Il Corecom Sicilia, il Comitato Regionale per le Comunicazioni è un organo della Regione Siciliana con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, è organo funzionale dell’Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), per cui svolge molte attività delegate. Un organismo nato 20 anni fa che ormai è conosciuto e apprezzato da un pubblico sempre più vasto di utenti per la sua costante azione a tutela dei consumatori e dei soggetti ritenuti più socialmente fragili, in vari ambiti del settore delle telecomunicazioni. È infatti proprio al Corecom che si ci può rivolgere per dirimere controversie di vario tipo ed entità con le gli operatori ed erogatori dei servizi della comunicazione. Questo tramite la procedura della conciliazione. Uno strumento gratuito di risoluzione delle possibili controversie relativamente ai servizi di telefonia sia mobile che fissa, operatori internet, telefonia pubblica e servizi di televisione a pagamento. Questa importante opportunità per l’utente si basa su una procedura nel corso della quale, alla presenza di un soggetto neutrale, il conciliatore, le parti possono di trovare una soluzione amichevole alla controversia. Un servizio che oggi evita migliaia si cause giudiziarie spesso lunghe e costose. Ma il Corecom è anche molto altro. Dalla vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale; alla vigilanza sui sondaggi in ambito locale; alla par condicio nelle campagne elettorali e referendarie; alla promozione di trasmissioni riservate alle associazioni di rilevante interesse sociale, culturale, professionale; alla tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC); così come vigila e garantisce il diritto di rettifica e verifica il rispetto della normativa in materia di tutela dei minori. Oggi in Corecom Sicilia risulta essere un vero e proprio strumento per utenti e imprese a garanzia sia degli interessi della collettività sia di quelli specifici di ogni consumatore. Un organismo moderno ed efficiente al passo con le nuove tecnologie che vi invitiamo a scoprire sul sito istituzionale https://www.corecomsicilia.it/ o sulla pagina facebook corecomsicilia

