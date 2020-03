interventi di Rap e Coime

Da oggi saranno intensificati gli interventi di igienizzazione lungo le strade di Palermo. Lo comunica la Rap. Oltre ai tre mezzi impiegati fino ad oggi di proprietà della Rap, un’autobotte da 15 mila litri e due pick-up con impianti di diffusione, sarà attivata anche un’autobotte del Coime da 10 mila litri, una noleggiata e, da mercoledì, una seconda autobotte Rap.

Dalla scorsa settimana si sono susseguiti interventi diurni e notturni in diversi quartieri della città soprattutto lungo i grandi assi viari. Da oggi si proseguirà per la copertura di tutti i quartieri. “La Rap – ha detto il presidente Giuseppe Norata – è impegnata per garantire l’igienizzazione in tutta la città e abbiamo messo a punto, assieme all’amministrazione comunale, un programma che mira ad eseguire interventi in tutti i quartieri. E’ doveroso ringraziare tutti gli operatori e le Organizzazioni sindacali, che in questo periodo difficile per tutti stanno lavorando per ridurre il rischio sanitario in città”.

Il vicesindaco con delega al Coime Fabio Giambrone e l’assessore Sergio Marino hanno evidenziato “la collaborazione tra Rap, Coime, Polizia Municipale per garantire interventi in tutta la città. E’nostro intendimento pervenire al più presto alla copertura dell’intero territorio cittadino ivi comprese le strade secondarie”.