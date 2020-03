Domani alla Noce e alla Zisa

Continua a Palermo la sanificazione delle strade con priorità ai punti sensibili della città. Le operazioni proseguono a ritmi serrati su indicazione dell’Amministrazione comunale. Durante il turno notturno, due squadre della Rap sono in azione in diversi quartieri seguendo l’indicazione di partire ove possibile dalle aree in cui insistono i presidi ospedalieri.

L’Assessore Sergio Marino, in particolare, ha chiesto un programma settimanale delle azioni avviate dalla Rap per intensificare le operazioni di sanificazioni, che potrebbero nei prossimi giorni essere anche supportate da Reset per interventi puntuali in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati quali farmacie e supermercati.

“Il Comune e la Rap stanno facendo tutti gli sforzi possibili ed immaginabili per fare fronte all’emergenza Coronavirus e per tutelare la salute dei cittadini – riferiscono Orlando e Marino -. In questo momento particolare, la comunicazione istituzionale diventa un fatto irrinunciabile affinché tutti i cittadini possano avere un quadro completo degli interventi fatti dalle istituzioni e dal Comune con le partecipate in particolare”.

Oltre agli interventi già effettuati nei giorni scorsi da RAP in prossimità degli ospedali Civico, Policlinico e Villa Sofia e nei quartieri CEP, Ballarò, Centro storico e Borgo Nuovo, Libertà, Mondello e Sferracavallo, stanotte gli interventi sono stati concentrati alla Guadagna, Bonagia, Borgo Ulivia, Santa Maria di Gesù.

“Di concerto con l’amministrazione Comunale, – spiega il presidente della Rap Giuseppe Norata – Rap continuerà ad intervenire in maniera diffusa sui quartieri, con una particolare cura alle zone più sensibili come gli ospedali, le caserme e le zone maggiormente frequentate e sanificando le postazioni dei cassonetti”. Ieri notte le squadre sono intervenute allo Zen 1 e Zen 2. Oggi interverranno nel quartiere Cuba – Calatafimi con gli ospedali, le caserme e i poli ambulatori della zona: dal Complesso Pisani di via La Loggia, dell’Ospedale Ingrassia, PTA Biondo. Domani si interverrà alla Noce e alla Zisa con interventi nell’area Aiuto Materno.