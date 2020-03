Il provvedimento

Al via sanificazione e igienizzazione dei locali di Palazzo delle Aquile. Una misura presa nel segno della prevenzione e del contenimento del Coronavirus.

“Così come richiesto dal gruppo consiliare della Lega, e sollecitato anche dal segretario generale al sindaco (nella nota acclusa) da oggi è partita l’opera di igenizzazione di tutto il palazzo delle Aquile – commenta Igor Gelarda capogruppo della Lega in consiglio comunale -. Oggi gli operatori Reset hanno lavorato al secondo piano e nei prossimi giorni completeranno tutto l’edificio. Il Dottore Perniciaro, presidente della Reset, con il quale ho parlato stamani, mi ha garantito che l’ igenizzazione a base di alcol e cloro verrà estesa oltre che al Palazzo delle Aquile anche a tutti gli uffici comunali per i quali la pulizia dipende da Reset. Non posso che esprimere soddisfazione per questo gesto che in un momento di disagio e di paura complessiva è comunque un segnale di attenzione verso i dipendenti del comune e le loro famiglie, e quindi indirettamente verso tutta la comunità” conclude Gelarda.