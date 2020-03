Restano chiusi i mercati storici di Palermo e quelli rionali ed anche chi prova a violare l’ordinanza che impone lo stop non riesce a stare aperto più di qualche ora. Vigili urbani in giro per mercati già dall’alba e bancarelle fatte chiudere. Solo le botteghe possono restare aperte e lavorare ma garantendo ingressi contingentati e misure di sicurezza a iniziare dalla distanza fra le persone.

Misure che si aggiungo alle misure imposte ai mercati generali che hanno causato chiusure a singhiozzo., Questa mattina riapre il mercato ortofrutticolo ma l’applicazione delle misure anti contagio appare ancora complessa

Nei mercati rionali e storici, invece, i vigili urbani sono in giro fin dalle prime ore di luce, proprio quelle in cui i mercanti montano le bancarelle, per impedire il montaggio e prevenire aperture in difformità alle disposizioni anti contagio. Si cerca di evitare al massimo il ricorso alle multe e alle denunce e si invita a non aprire dissuadendo con la presenza costante di personale in giro per i mercati.

I controlli vengono fatti al Capo, a Ballarò e in tutti i mercati storici. Di giorno in giorno, poi, controlli vengono effettuati da pattuglie che si sistemano nelle aree solitamente utilizzate per i mercatini rionali settimana col compito di bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di montare bancarelle, ombrelloni e tendoni. Chi si presenta rischia anche una denuncia per violazione del decreto anti contagio visto che per arrivare nell’area in questione dove non potrà montare di fatto effettuata uno spostamento fuori casa senza motivo visto che i mercati sono sospesi.

Intanto nella notte è proseguita l’opera di disinfezione e sanificazione della città che prescinde dai mercati. I pochi mezzi disponibili stanno effettuando le operazioni di disinfezione in base ad una turnazione fra i quartieri.

Questa notte è toccato alla sanificazione di via Orsa Minore e via Orsa Maggiore, al quartiere della Guadagna, alla Borgata di Borgo Ulivia, alle strade di Bonagia ed a Santa Maria di Gesù.

Le operazioni continueranno anche nelle prossime notti in altre aree e zone della città di Palermo