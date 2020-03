L'emergenza

In vista dell’incontro previsto oggi pomeriggio con i concessionari, si è svolta stamattina una riunione telematica della Giunta comunale con i Dirigenti per affrontare il tema dell’organizzazione degli accessi e del lavoro al mercato ortofrutticolo.

È stata confermata la decisione di organizzare il lavoro in modo tale da separare nettamente le fasi di scarico delle merci e di vendita ed è stato deciso che l’accesso sia sottoposto a identificazione personale tramite l’autodichiarazione sul motivo dello spostamento, integrata dalla partita IVA per i soggetti commerciali o dall’indicazione dell’impresa responsabile per i singoli fornitori di servizi (per esempio di facchinaggio). Ai concessionari sarà, quindi, fornita moduli che dovranno essere distribuiti a tutti i collaboratori e ai soggetti commerciali con cui svolgono attività di compravendita.

L’attività all’interno del mercato dovrà, inoltre e ovviamente, svolgersi in conformità alle disposizioni e raccomandazioni di DDPCM e delle ordinanze del Presidente della Regione.

Ieri è stata infatti era stata disposta la chiusura dopo che era stata decisa la riapertura. Da un lato tanti abusivi che volevano entrare al mercato dall’altro gli agenti della polizia municipale che avevano l’obbligo di rispettare le norme previste dal decreto del governo sugli accessi nella struttura di via Montepellegrino.

Ci sono stati momenti di forte tensione tra spintoni e sputi rivolti agli agenti di polizia municipale. Una situazione incandescente che ha portato alla chiusura anticipata dei padiglioni. La sirena infatti è suonata prima facendo uscire tutti dall’area di rivendita di frutta e ortaggi.