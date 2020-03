Il Comune istituisce una infoline

Anche a Monreale (Pa) provvedimenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus in seguito al decreto del Governo. Il sindaco monrealese, Alberto Arcidiacono, ha istituito un numero speciale telefonico (il 335 5331619) per aiutare le fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani le mamme e i cittadini in difficoltà.

Il primo cittadino questa mattina ha anche convocato il Centro Operativo Comunale, organo di Protezione Civile. Tra le misure decise, la disinfezione delle strade, la chiusura dei mercato rionale di giovedì e del mercato del contadino, la regolamentazione degli uffici comunali e dei servizi comunali aperti al pubblico. Il Comune di Monreale ha anche ripristinato il servizio idrico alle utenze morose.

A Monreale chiude la biblioteca comunale e l’archivio storico e il Fondo Antico Biblioteca Comunale Santa Maria La Nuova presso il Complesso Guglielmo II. Restano invariati a Monreale gli orari di apertura al pubblico. La giunta comunale e il consiglio comunale si svolgeranno a porte chiuse.