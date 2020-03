La raccolta su 'GofundMe'

Siciliani, popolo generoso e solidale. Alcuni ex liceali hanno lanciato una campagna di donazioni a ospedali siciliani per l’acquisto di ventilatori, tute, monitor. La raccolta fondi è stata avviata online sulla piattaforma ‘GofundMe’ (link a fine articolo).

Si tratta di una raccolta benefica per comprare attrezzature e dispositivi di protezione individuali da donare ai policlinici universitari della Sicilia impegnati nell’emergenza coronavirus. L’iniziativa è di un gruppo di ex studenti del liceo classico Convitto nazionale ‘Giovanni Falcone’ di Palermo, che hanno aperto la sottoscrizione nella piattaforma on line ‘GofundMe’.

Oltre 1740 euro sono stati raccolti già nel giro di poche ore da parte di 52 donatori. “Nonostante la spesa sia stata ridotta all’osso, medici e operatori della sanità, insieme agli scienziati, stanno facendo di tutto per salvarci dal coronavirus che rischia di falcidiare la nostra popolazione. Adesso – scrivono – è il momento di provare, con coraggio, a dare un piccolo contributo: anche in modo simbolico. Ogni singolo gesto di solidarietà può essere utile per salvare una vita umana in più”. Le operazioni di acquisto e donazione e il bilancio dell’iniziativa saranno depositate nello studio del notaio Flora Cardinale di Palermo, anche lei ex studentessa del Convitto nazionale.

CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI