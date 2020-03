medici ed operatori sanitari ballano e cantano

La paura del Coronavirus è un sentimento molto diffuso tra la popolazione.

Ed è proprio per combattere il timore del contagio e rimanere lucidi, senza farsi attanagliare da dubbi ed incertezze, che la Fondazione Giglio di Cefalù interviene con un video molto simpatico.

Le immagini, realizzate in occasione della Giornata mondiale sull’Igiene delle mani, vengono riproposte adesso sui canali social dell’ospedale.

L’igiene delle mani infatti, è la prima raccomandazione che proviene da medici e sanitari per arginare il diffondersi del Coronavirus.

Nel video, il personale della Fondazione Giglio, ballando e cantando mostra come lavare correttamente le mani per evitare l’infezione.

Una iniziativa davvero utile e perché no lodevole, che contribuisce a fare della prevenzione un’arma contro il Coronavirus.

Bisogna dunque lavarsi spesso le mani, per almeno venti secondi di seguito con acqua corrente e sapone. In assenza di quest’ultimo è possibile usare una soluzione alcolica al 60 per cento.