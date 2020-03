Polemiche con i sindacati

“Un dipendente della Città Metropolitana di Palermo, già a casa dal 13 marzo scorso, prima per ferie personali poi per malattia, ha comunicato all’Ente, nel tardo pomeriggio di oggi, tramite email, di essere risultato positivo al Covid-19”.

Lo comunica il coordinatore Area Sviluppo Economico, Sociale Turismo Gare e Contratti, Filippo Spallina.

“In merito ritengo doveroso precisare: che si sono informati subito gli organi sanitari competenti per la attivazione dei protocolli a tutela della salute di chi è contagiato e di quanti sono stati in contatto con lo stesso, che gli uffici dove il dipendente aveva svolto il proprio lavoro sino al venerdì 13 marzo mattina, sono stati sanificati prontamente, – aggiunge il coordinatore – come peraltro già a suo tempo programmato dall’Ente e come previsto in merito dalla recente normativa dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale dipendente dell’ufficio oggetto della sanificazione, per turnazione, rientrerà in sede il lunedì 30 marzo.

Rispetto a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa relativamente a presunti ritardi nell’attivazione del lavoro Agile da parte dell’Ente, sostenuto da rappresentanti della Cgil. Per quanto sopra esposto si evidenzia che la maggior parte del personale è già in Lavoro Agile e come già detto tranne per assenze dovute a ferie residue del 2019, istituti come la legge 104,151 o per patologie ordinarie o per dovuta, quanto inderogabile, turnazione per attività come da vigente normativa dichiarata indifferibile es: stipendio del personale, pagamenti ad imprese per servizi erogati alla pubblica amministrazione”.