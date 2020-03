I controlli eseguiti dai carabinieri

C’è il primo caso positivo di Coronavirus a Misilmeri (Pa). A comunicarlo il sindaco. Rosalia Stadarelli, nel corso di una diretta su Facebook.

“C’è un caso di Covid-19, è stato fatto un tampone a un pensionato che presentava tutti i sintomi da coronavirus: febbre alta, tosse e stanchezza – afferma il sindaco – la famiglia è stata posta in quarantena. La figlia di quest’uomo, attualmente ricoverato in ospedale, è tornata dall’estero e poi sono scattate le prescrizioni del governo. Stiamo cercando di farle fare il tampone, lo riteniamo doveroso. Forse sarà fatto domani. Al momento non aspettiamo nessun altro esito”.

Il sindaco ha comunicato che la famiglia è stata presa in carico dall’Asp e che i carabinieri hanno mappato tutti gli eventuali contatti e spostamenti, avvisando amici e parenti e tutte le persone che eventualmente devono mettersi in quarantena.

“Preghiamo affinché quest’uomo abbia una pronta guarigione e continuiamo a restare a casa – ha detto la sindaca – non è necessario conoscere la sua identità e quella della famiglia e non alimentate le chiacchiere. Se restiamo a casa e usciamo solo per necessità, mantenendo tutte le prescrizioni di sicurezza, siamo sicuri di non venire contagiati e vinceremo questa battaglia”.