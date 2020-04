"non potevamo rimanere indifferenti"

Un ventilatore polmonare pressometrico per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, a supporto del personale della struttura impegnato in prima linea nell’assistenza ai pazienti colpiti dal Coronavirus.

Il gesto di solidarietà porta la firma del Collegio dei Geometri della provincia di Palermo, che ha provveduto con fondi propri all’acquisto dell’apparecchiatura destinata alla struttura, accompagnata da una lettera a firma del presidente Carmelo Garofalo.

“I geometri palermitani – si legge nella nota indirizzata alla Direzione sanitaria – non potevano certo rimanere indifferenti dinanzi a una tragedia così immane: il nostro è un contributo simbolico alla lotta al virus, che vede in trincea medici, infermieri e varie professionalità sanitarie, a lavoro senza sosta per garantire prestazioni di altissimo livello a tutela della salute della popolazione”.

“Desidero esprimere, a nome del Collegio e dei colleghi che rappresento – aggiunge Garofalo – il mio ringraziamento più sincero e sentito a tutto il personale sanitario in servizio presso i vari presidi ospedalieri cittadini, esempio di dedizione, umanità e professionalità. Gli altissimi valori morali espressi in questa drammatica circostanza rappresenteranno sempre, seppure contrassegnati dal lutto e dal dolore, un faro di luce al quale ispirare le nostre azioni nella quotidianità, anche quando l’emergenza sarà terminata”.

“Stiamo attraversando un momento storico estremamente buio – conclude il presidente – nel quale, tuttavia, stanno emergendo con forza il principio della coesione territoriale e il senso dell’appartenenza. Il nostro orgoglio di essere italiani, senza distinzioni da Milano a Palermo, sarà il patrimonio, rafforzato ed esaltato, lasciato in eredità da questa esperienza avvilente e traumatica per tutti noi ”.

L’emergenza sanitaria ha sensibilizzato tanti soggetti, da privati ad associazioni, in una corsa alla solidarietà. Qualche giorno fa la consortile Ergon con i 2186 uomini e donne dei negozi Altasfera, Ard, Despar, Eurospar e Interspar, dei magazzini e degli uffici delle sedi di Ragusa, Belpasso e Palermo, insieme a tutti gli imprenditori affiliati, i loro collaboratori e i trasportatori con i loro autisti, in concerto con l’Asp di Ragusa, hanno deciso di donare 3 ventilatori polmonari portatili (gli unici disponibili in tempi rapidissimi) che potrebbero essere utili in aggiunta a quelli già in dotazione per la emergenza da covid-19 che ci vede tutti coinvolti. Un altro ventilatore era stato donato dagli ingegneri siciliani all’ospedale Civico di Palermo.