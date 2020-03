Ha donato ai sanitari del 118 di Palermo alcune tute per far fronte all’emergenza Coronavirus. Giuseppe lo Piccolo imprenditore ha acquistato una decina di tute categoria 3 che hanno consentito ad alcuni equipaggi di poter intervenire al personale delle ambulanze in sicurezza nel trasferimento dei pazienti sospetti o positivi Covid.

“E’ stato un gesto importante – spiegano gli operatori – In un momento storico in cui di questi presidi c’è tanto bisogno. Attraverso il passaparola Lo Piccolo ha fatto subito la donazione. Facciamo un appello agli imprenditori se nei propri magazzini hanno tute di questa categoria e mascherine di tipo ffp2 ed ffp3 oltre ad occhiali protettivi di seguire l’esempio dell’imprenditore e donarle visto che questo è tutto materiale di estrema necessità e le cui scorte in attesa dei rifornimenti nazionali iniziano a scarseggiare”.

Giornalmente gli operatori del 118 sono in prima linea e sono a diretto contatto con pazienti potenzialmente infetti.

“Ringraziamo si da subito quanti riuscissero a darci una mano – affermano i sanitari – Garantire noi significa evitare che il contagio possa estendersi. Del resto senza questi presidi di sicurezza è impossibile operare”.