La direzione dell’Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, a tutela dei dipendenti e degli utenti che si recano presso gli uffici periferici, ha disposto per il personale in servizio misure preventive e precauzionali, per limitare quanto più possibile l’esposizione potenziale al virus Covid-19 (Coronavirus) attenendosi alle indicazioni suggerite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.

Irsap ha disposto le seguenti misure precauzionali: per i prossimi 15 giorni solari e consecutivi saranno limitate alla effettiva e indispensabile necessità le trasferte del personale per ragioni di servizio; tutte le attività saranno espletate presso l’Ufficio periferico più vicino alla residenza di ciascun dipendente, potendo ricorrere all’utilizzo della piattaforma informatica già in uso; saranno limitate le occasioni di contatto con il pubblico privilegiando l’assistenza telefonica. E, ancora, dove necessario nell’effettuare attività di ricevimento del pubblico, l’invito ai dipendenti a rispettare una distanza fisica non inferiore a due metri dove è possibile.

La direzione ha anche provveduto ad effettuare un servizio straordinario di disinfestazione e sanificazione presso tutti gli uffici periferici Irsap della Sicilia.