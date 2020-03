C’è un caso di Coronavirus nel Siracusano. Una persona è risultata positiva al test con il tampone, come confermato da fonti vicine all’assessorato regionale alla Sanità ma per il momento non sono emersi elementi sulle modalità di contrazione del Codiv-19.

Il paziente si trova in quarantena nella sua abitazione ma sotto osservazione ci sono i familiari anche se allo stesso tempo si sta provando ad elencare tutte le persone che sono entrati in contatto.

Non si tratterebbe di uno dei tre nuovi casi si aggiungono ai 7 comunicati ieri dal dipartimento di Protezione civile nazionale.

“Abbiamo accertato che in Sicilia ci sono 7 casi già accertati e altri 3 nuovi casi sospetti sono emersi oggi, sui quali si attendono i risultati dei test”, ha detto l’assessore Razza durante una conferenza stampa di ieri sera.

Il nuovo caso sospetto segnalato dal Policlinico di Palermo riguarda una delle persone che fanno parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena nell’hotel Mercure. Altri due sarebbero casi catanesi e adesso si aggiungono i sospetti su tre ulteriori casi a catania e questo tampone positivo a Siracusa