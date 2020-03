Controlli di carabinieri e polizia

Una pescheria nella zona della Fiera del Mediterraneo e un panificio nel quartiere Zisa sono stati trovati aperti nel corso dei controlli domenicali di carabinieri e polizia.

I militari della compagnia di San Lorenzo hanno denunciato il titolare di una pescheria trovata aperta nonostante l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, tranne farmacie ed edicole la domenica.

Nell’esercizio commerciale c’erano anche clienti per loro dopo le verifiche potrebbe scattare la denuncia per il mancato rispetto dell’obbligo di restare a casa. Anche un panificio alla Zisa è stato trovato aperto dagli agenti di polizia del commissariato Zisa con tanto di clienti.

Anche per il titolare è scattata la denuncia così come per i clienti trovati all’interno.