Da una settimana tutti invitano a stare a casa. A non uscire se non per motivi urgenti. Un appello che viene diffuso da tutti gli organi di stampa in continuazione.

Eppure in diverse zone di Palermo soprattutto nelle periferie l’allarme viene del tutto ignorato. Questa mattina allo Sperone è stata organizzata una partita di calcetto.

Qualcuno prima di chiamare la polizia ha anche ripreso i giocatori che stavano tranquillamente giocando al pallone come fosse una giornata normale.

Un comportamento irresponsabile in queste settimane nelle quali si attende il picco dell’infezione e quindi è fondamentale restare a casa per evitare i contatti.