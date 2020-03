Ecco come donare

È già arrivata a 23 mila euro la raccolta fondi che servirà per il potenziamento della terapia intensiva dell’ospedale G. Giglio di Cefalù. Una cifra importante raggiunta nel giro di poche ore, a dimostrazione della grande generosità dei siciliani in un periodo di grande difficoltà e paura. I numeri delle donazioni hanno raggiunto quota 530 ma serve fare di più.

La Fondazione Giglio è un centro di alta specialità in Sicilia che opera, a Cefalù, nella gestione dell’ospedale in cui in questi giorni, caratterizzati dall’emergenza coronavirus, medici, infermieri e tutto lo staff sanitario stanno affrontando una sfida senza precedenti. Al Giglio di Cefalù è al momento necessario implementare con nuove risorse umane e nuove tecnologie i mezzi messi in campo. Sono state messe in campo le migliore energie ma dall’ospedale chiedono anche le energie dei siciliani sempre pronti a gesti di generosità.

L’obbiettivo numero uno è potenziare la terapia intensiva, acquistare monitor, dispositivi di ventilazione non invasivi per la sub intensiva, oltre a dispositivi di protezione per chi è in prima linea nella lotta al virus. Ecco il link alla raccolta fondi. “In questo momento in cui siamo a casa dobbiamo rimanere utili – dice la giornalista Stefania Petyx – , dobbiamo fare qualcosa per aiutare e il modo migliore è aiutare gli ospedali”.