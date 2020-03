parla l'assessore regionale alla salute

“Stamattina lasceranno Palermo i turisti di Bergamo che erano stati in quarantena da noi, a loro rivolgo a nome del governo un buon rientro a casa”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenendo a Omnibus su La7.

Razza ha parlato anche di quelle che sono le misure allo studio per contenere l’emergenza: “La Sicilia sta lavorando, stiamo potenziando – annuncia – le terapie intensive aggiungendo 100 posti, stiamo realizzando strutture temporanee legate al contenimento dell’emergenza: noi abbiamo dimostrato in queste settimane di essere in linea con le direttive nazionali e stiamo contenendo il contagio”.

Non manca poi, da parte dell’assessore, un commento su quanto avvenuto nella notte tra sabato e lunedì con la grande fuga dal Nord verso le regioni del Sud.

“Siamo preoccupati -spiega – per i casi positivi al coronavirus aggiuntivi che si possono determinare per l’esodo verso il Sud, che è stato indotto. Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di registrarsi sul sito della Regione siciliana, siamo già a oltre 7.000, perché è importante tracciare la presenza di chi raggiunge la Sicilia dall’area rossa o da quelle che sono state le aree gialle. Da ieri a oggi l’aumento dei casi sospetti è di pochissime unità, questo non ci deve fare abbassare la guardia”.