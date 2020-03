Iscriversi al sito siciliacoronavirus.it

“Noi abbiamo adottato un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che invita all’isolamento tutti coloro che stanno arrivando dalle aree di zona rossa e non soltanto di zona rossa.

Abbiamo dovuto rilevare come questa fuga di notizie che c’è stata nella giornata di ieri abbia determinata una sorta di esodo verso il sud senza che vi sia stata un’adeguata previsione e controlli. Noi chiediamo di poter controllare i porti gli aeroporti e le ferrovie da almeno due settimane e ancora oggi né i porti n le ferrovie sono oggetto di controllo da parte e delle forze dell’ordine e dell’Usmaf“.

Lo ha detto l’assessore Ruggero Razza assessore regionale alla Sanità intervistato al Tg Com.

“Detto questo si verifica quello che si sta determinando – ha aggiunto Razza – e cioè che tantissimi cittadini stanno raggiungendo il proprio domicilio di origine o la propria residenza di origine e noi in questo momento l’unica disposizione che possiamo dare lo ha fatto il presidente Musumeci e tutti i presidenti del sud è quella di contattare il proprio medico di famiglia di contattare il comune e per i cittadini siciliani abbiamo messo anche un sito web che è www.siciliacoronavirus.it dove c’è un form che può essere compilato e dare contezza della propria presenza nel territorio della regione mettersi in isolamento e farsi seguire dai propri medici”.