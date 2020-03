Ecco le deroghe sugli spostamenti

Mentre in tutto il territorio siciliano aumentano i controlli delle forze dell’ordine per contenere gli spostamenti inutili da parte della popolazione, la Polizia di Stato continua a dare consigli ai cittadini su come affrontare l’emergenza coronavirus in serenità.

“Per contenere il contagio dovremmo evitare ogni contatto con gli altri e quindi rimanere tutti a casa”, dice la Polizia di Stato Tuttavia il Paese non può fermarsi e le attività principali devono andare avanti e si deve consentire di raggiungere i luoghi di lavoro a chi non può lavorare da casa propria, così come bisogna dare la possibilità di muoversi a chi ha bisogno di cure specifiche.

Per questo motivo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede delle deroghe con riferimento agli spostamenti. E si parla di lavoro, di salute e di necessità. Sono deroghe che nascono nell’interesse della comunità e non dei bisogni del singolo, con l’eccezione di ciò che riguarda lo stato di salute di ciascuno. “È per questo motivo che si raccomanda di non spostarsi per fare una passeggiata (se lo facessero tutti ci si ritroverebbe in massa in strada) o per andare a trovare un amico”, dice la Polizia di Stato che, assieme alle altre forze dell’ordine sta monitorando gli spostamenti sul territorio.

Qualche esempio. Si può raggiungere l’ospedale per fare una terapia o visitare un genitore anziano se è solo e malato e non quando ne sentiamo la mancanza. Si può andare a fare la spesa rispettando le misure di precauzione perché è necessario per la nostra salute.

Come valutare se è il caso di uscire o no da casa? “Basta che ciascuno risponda alla domanda ‘È davvero necessario spostarmi?’ – dice la Polizia di Stato – La risposta la conosciamo noi e non il poliziotto che ci ferma per il controllo. E deve essere la risposta di un singolo che si sente tutt’uno con gli altri e che antepone il bene comune al proprio. Tutte le disposizioni vengono spiegate in un breve video della Polizia di Stato”.

Intanto le questure hanno dato avvio ai servizi telematici per consentire la fruizione ai cittadini delle attività svolte dagli uffici. Consultando i siti internet delle varie questure territoriali è possibile trovare indirizzi Pec e contatti telefonici.