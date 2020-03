Lo ha confermato il sindaco del comune

Lo ha comunicato il sindaco di Cinisi. E’ arrivata la conferma del terzo caso positivo al coronavirus nel comune in provincia di Palermo. Il primo cittadino Giangiacomo Palazzolo lo ha annunciato ieri sera durante l’ultima diretta Facebook.

A differenza dei primi due, il terzo residente non è asintomatico ed è stato ricoverato in ospedale a Partinico.

“In questo caso – sottolinea il primo cittadino – l’Asp ha avviato immediatamente l’indagine epidemiologica che rende il tessuto sociale più tranquillo: si tratta di un adulto che non lavorava, quindi i suoi contatti sono stati inferiori a quelli di un giovane, con una ramificazione familiare limitata. Già alcuni di quelli che hanno avuto a che fare con questa persona sono stati posti in isolamento fiduciario”.

Nel corso della diretta il sindaco Palazzolo ha inoltre sottolineato che queste tre persone contagiate non hanno avuto contatti tra loro.

Questo significa che, probabilmente, a Cinisi potrebbero esserci ulteriori casi sospetti di Coronavirus. “Come per il contagiato numero due anche il contagiato numero tre è intenzionato a rilasciare una liberatoria per rinunciare alla sua privacy. A Cinisi – spiega Palazzolo – ancora non abbiamo il ‘paziente zero’, non si sa ancora come sia nato il focolaio. Il nemico è invisibile e bisogna fare ancora più attenzione. Rispettiamo le regole e facciamo di tutto per farle rispettare ai nostri cari”.