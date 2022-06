Corsa a sindaco, a Palermo i deputati leghisti Alberto Bagnai e Claudio Borghi

04/06/2022

La Lega si riunisce a Palermo in vista della tornata elettorale che tra pochi giorni eleggerà il nuovo sindaco di Palermo o deciderà se si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati. “Idee e progetti per Palermo” è il titolo della manifestazione politica, in programma mercoledì 8 giugno, alle 18, al Parco Airoldi Golf Club di piazza Leoni, alla presenza del senatore della Repubblica Alberto Bagnai e del parlamentare nazionale Claudio Borghi. Per l’area di centrosinistra arriva invece a Palermo Giuseppe Conte.

L’evento a sostegno di “Prima l’Italia”

I due esponenti nazionali della Lega Salvini Premier interverranno insieme ad Antonio Triolo, già commissario provinciale del partito, e ad Elisabetta Luparello, coordinatrice provinciale di Lega Giovani, entrambi candidati al Consiglio comunale per la lista “Prima l’Italia”. Alla manifestazione saranno, inoltre, presenti il senatore Luca Briziarelli, vicepresidente della Commissione parlamentare Ecoreati, e l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.

“Ridiamo orgoglio a Palermo”

“L’appuntamento con i due esponenti di punta del parlamento nazionale vuole mettere l’accento sulla necessita che Palermo si rialzi – dicono Antonio Triolo ed Elisabetta Luparello – dopo gli anni di pessima gestione da parte delle amministrazioni di centrosinistra guidate da Leoluca Orlando, dal Pd e dall’estrema sinistra: una condizione di gravità assoluta, rispetto alla quale il centrodestra che guiderà la città nei prossimi cinque anni interverrà in modo consistente, con azioni di buongoverno a tutti i livelli. Attraverso la lista “Prima l’Italia” stiamo portando avanti un progetto politico che si fonda sui temi importanti della Città di Palermo, per ridarle orgoglio e per costruire un futuro in cui i cittadini non siano più vessati ma protagonisti”.