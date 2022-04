Figuccia chiede una botta di orgoglio

“Il centrodestra non vuole vincere le elezioni”. Ne è convinto Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana, il quale, quando i tempi per la presentazione delle liste si fanno sempre più stretti, lancia l’ennesimo allarme rivolto a tutte le forze di centro destra, per giungere a una ormai quasi impossibile soluzione comune.

“Il centrodestra non vuole governare Palermo?”

“La vicenda delle elezioni comunali di Palermo ha assunto toni drammatici tra le forze alternative alla coalizione di Miceli. I palermitani cominciano a pensare che il centrodestra non voglia vincere le elezioni e non voglia governare la città”. Questo dice il deputato della Lega Figuccia in un breve comunicato stampa.

Non lasciamo la città agli eredi di Orlando

“Rifiuti per strada, aree verdi abbandonate, piazze e vie al buio, tram vuoti e assenza di un sistema di mobilità integrata sono l’anima di una città sempre più isolata, con i nostri ragazzi costretti a partire. Oggi chi a Palermo parla di periferie non conosce la città; Palermo è diventata una grande periferia a rischio di degrado urbano e marginalità sociale. Il mio è un Sos: salviamo Palermo. C’è il rischio di una grande implosione, per questo vanno unite le forze del centrodestra prima che sia troppo tardi. Lasciare la città agli eredi di Orlando sarebbe una colpa che i palermitani non perdonerebbero a chi deciderà di macchiarsi di questa responsabilità”.

Miccichè ufficializza Cascio

Intano oggi è giunta l’ufficialità da parte di Francesco Cascio. Sarà candidato sindaco di Palermo. Così anche Forza Italia ha il suo candidato ufficiale ma non di coalizione. “Forza Italia candida Francesco Cascio alle prossime Amministrative di Palermo”. Così in una nota il coordinatore regionale del partito in Sicilia, Gianfranco Miccichè. “Il mio auspicio – dice Miccichè – è che su questo nome, storico e autorevole del centrodestra, la coalizione possa trovare l’unità sperata”.

Cinque candidati ufficiali nel solo centrodestra

Adesso i candidati ufficiali sono veramente cinque nel solo campo del Centrodestra. Nei giorni scorsi la Lega ha ufficializzato Francesco Scoma, in precedenza era partita la candidatura di Roberto Lagalla, civico dell’Udc che si è anche dimesso da assessore regionale, ma ancora prima in campo c’erano Carolina Varchi per Fratelli d’Italia e Totò Lentini per gli autonomisti MnA