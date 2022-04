La corsa a sindaco vive l’ultima ufficializzazione nel centrodestra. Adesso anche Forza Italia ha il suo candidato ufficiale ma non di coalizione

Miccichè ufficializza Cascio

“Forza Italia candida Francesco Cascio alle prossime Amministrative di Palermo”. Così in una nota il coordinatore regionale del partito in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

“Il mio auspicio – dice Miccichè – è che su questo nome, storico e autorevole del centrodestra, la coalizione possa trovare l’unità sperata”.

Cinque candidati ufficiali nel solo centrodestra

Adesso i candidati ufficiali sono veramente cinque nel solo campo del Centrodestra. Nei giorni scorsi la Lega ha ufficializzato Francesco Scoma, in precedenza era partita la candidatura di Roberto Lagalla, civico dell’Udc che si è anche dimesso da assessore regionale, ma ancora prima in campo c’erano Carolina Varchi per Fratelli d’Italia e Totò Lentini per gli autonomisti MnA

L’incontro dei centristi

Prima di questa dichiarazione ufficiale centristi della coalizione avevano tenuto un vertice ufficioso al quale era presente anche lo stesso Gianfranco Miccichè. L’accordo nella parte più a centro della coalizione c’è ma è bivalente. A seconda delle scelte i centristi sono disponibili a confluire su uno dei due Francesco. Via libera, dunque, sia a Cascio che a Scoma a patto che sia un candidato unitario

Nessun accordo per la Regione

Ma in assenza di un accordo per la Regione siciliana chiudere un patto nella coalizione di Centrodestra su Palermo appare ancora una impresa impossibile. Carolina Varchi non lascerà la corsa senza che Fratelli d’Italia abbia ottenuto il via libera per Musumeci, Lentini non intende mollare nonostante il suo partito, MnA, sia alleato della Lega e appare scontato il prosieguo della campagna elettorale di Roberto Lagalla, con o senza l’appoggio dell’Udc. Impossibile il passo indietro dopo le dimissioni e dopo essere arrivati fino a questo punto.

L’ipotesi elezioni anticipate alla regione

In questo clima c’è, poi, anche l’ipotesi elezioni anticipate alla regione a complicare ulteriormente tutto.