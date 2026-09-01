La corsa per salvare i finanziamenti del Pnrr non porta solo a obiettivi mancati ma anche a qualche scadenza rispettata. Il Comune di Palermo taglia il traguardo impresso dal cronoprogramma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per quattro importanti interventi legati alla Missione 5 “Inclusione e coesione”. I progetti, tutti completati entro la data limite del 30 giugno 2026, mettono al centro l’autonomia delle persone con disabilità, il contrasto alla povertà estrema e il supporto agli anziani non autosufficienti.

Si tratta di opere strategiche gestite dall’Assessorato ai Lavori pubblici che, attraverso la propria struttura tecnica e la sinergia con gli uffici comunali, ha coordinato i complessi interventi infrastrutturali previsti dalle diverse linee di finanziamento.

Un investimento da 1,5 milioni di euro

L’ammontare complessivo dei lavori supera i 1,5 milioni di euro (al netto dell’Iva). Una fetta di risorse che ha permesso di riqualificare profondamente immobili comunali, abitazioni private e beni sottratti alla criminalità organizzata, restituendoli alla collettività con una forte impronta sociale.

Totò Orlando gongola: “Un grande lavoro di squadra”

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando, che ha voluto sottolineare il valore del traguardo raggiunto: “Il raggiungimento degli obiettivi PNRR e il rispetto delle scadenze rappresentano un risultato importante per l’Amministrazione e per tutta la città. Queste quattro opere erano in capo all’Assessorato ai Lavori pubblici e sono state portate avanti grazie a un grande lavoro di squadra”.

Orlando ha poi espresso un ringraziamento speciale alla macchina amministrativa: “Voglio sottolineare soprattutto il lavoro straordinario svolto dai tecnici comunali, dai responsabili unici del procedimento, dai progettisti, dai direttori dei lavori e da tutti gli uffici coinvolti. È grazie alla loro professionalità, alla capacità di affrontare quotidianamente problemi e imprevisti e a un impegno che spesso è andato ben oltre l’ordinario che è stato possibile trasformare risorse PNRR in opere concrete rispettando tempi così stringenti”.

Gli interventi sul territorio

Disabilità e autonomia: gli appartamenti di via Lo Greco

Tra i cantieri giunti a compimento spicca la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione dell’immobile comunale situato in via Damiano Lo Greco n. 5. L’intervento, dal valore di 179.335,43 euro (oltre IVA), è stato finanziato nell’ambito dell’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

I lavori, partiti il 4 novembre 2025 e conclusi il 30 maggio 2026, hanno permesso di riorganizzare la struttura per realizzare due gruppi di appartamenti indipendenti destinati a ospitare complessivamente 12 persone con disabilità. Gli interventi hanno riguardato gli spazi interni, le aree esterne, il rifacimento degli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche tramite l’installazione di un nuovo ascensore.

Da beni confiscati a focolai di inclusione

Il 30 giugno 2026 ha visto anche la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria di due immobili confiscati alla mafia, siti in via del Quarnaro e via Don Orione. Finanziati tramite la linea PNRR dedicata alla povertà estrema e all’Housing First per un importo di 204.191 euro (oltre IVA), i due appartamenti accoglieranno 12 persone con disabilità (sei per ciascun immobile) grazie a una nuova distribuzione interna e all’adeguamento degli impianti tecnologici.

Una nuova “Stazione di posta” a Messina Marine

Sempre sul fronte del contrasto alla marginalità, sono terminati gli interventi all’immobile comunale di via Messina Marine, destinato a diventare una vera e propria “Stazione di posta” (misura PNRR “Housing temporaneo e stazioni di posta”). I lavori hanno avuto un costo di 467.769,88 euro (oltre IVA).

La struttura, che attualmente ospita il dormitorio comunale “A casa di Aldo”, è stata interamente riqualificata con una nuova sala mensa, un’area servizi, uffici e spazi per attività e alloggi. Diventerà un punto di accesso unitario ai servizi per i senza dimora e un nodo cruciale della rete cittadina di contrasto alla povertà.

Domotica e comfort per 100 anziani nei privati

Infine, è stato completato il massiccio programma di interventi nelle abitazioni private di 100 anziani non autosufficienti del Distretto socio-sanitario 42. Il piano, finanziato dalla misura per l’“Autonomia degli anziani non autosufficienti”, ha richiesto un investimento di 680.000,00 euro (oltre IVA) articolato in quattro lotti. Le opere hanno riguardato l’adeguamento degli ambienti domestici, l’installazione di climatizzatori, supporti di domotica e soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche.

“Opportunità concreta per cambiare la città”

“Questi interventi – conclude l’assessore Orlando – dimostrano che il PNRR non è soltanto una grande sfida amministrativa, ma un’opportunità concreta per cambiare la città e migliorare la vita delle persone. Dietro ogni opera ci sono progettazione, procedure, autorizzazioni, gare, cantieri, controlli e rendicontazione. Abbiamo dimostrato che la struttura tecnica del Comune, quando viene messa nelle condizioni di lavorare con obiettivi chiari e con il necessario coordinamento, è in grado di affrontare anche le sfide più complesse. Il nostro compito adesso è continuare su questa strada, perché ogni euro del PNRR deve tradursi in un’opera, in un servizio e soprattutto in un beneficio concreto per i cittadini”.