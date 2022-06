La Corsa alla Regione vive un’altra saga delle polemiche nel centrodestra e un’altra assenza annunciata ma niente ferma il vertice della coalizione convocato per mercoledì nel tardo pomeriggio a Palazzo dei Normanni.

La nota ufficiale diffusa a sera inoltrata

E’ solo parzialmente sibillina la nota diffusa dopo le 22 dai partecipanti al vertice “Su invito del coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, si sono riuniti i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra” recita il comunicato.

Prioritaria l’unità della coalizione

“L’incontro – dicono i segretari regionali – è stato finalizzato a fare le migliori valutazioni sulle prossime elezioni regionali e sul programma che la coalizione vuole condividere”.

“Un confronto costruttivo – spiegano – nel corso del quale abbiamo manifestato il solo interesse di coltivare insieme le ragioni dell’unità e individuare, quindi, un percorso politico per vincere con una coalizione coesa, senza nessuna preclusione e nessuna pretesa”.

Vertice disertato da Fratelli d’Italia

Ma il vertice era tutt’altro che completo. Al tavolo mancava Fratelli d’Italia che ha deciso di disertare ancora una volta l’incontro siciliano. Presenti tutte le altre forze della coalizione a partire da Vincenzo Figuccia per la Lega /Prima l’Italia; Decio Terrana per l’Udc, Roberto Di Mauro per il MnA; Massimo Dell’Utri e Antonello Antinoro per NcI e Totò Cuffaro per la Dc Nuova e naturalmente Gianfranco Miccichè per Forza Italia che aveva convocato gli alleati.

Riunione aggiornata per coinvolgere FdI

“Considerata l’assenza dei rappresentanti di Fratelli di Italia – aggiungono i segretari dei partiti presenti – abbiamo ritenuto opportuno organizzare una nuova riunione, ritenendo assolutamente indispensabile la presenza di tutti i partiti della coalizione di centrodestra. L’unico obiettivo – concludono – è l’unità della coalizione, al fine di dare le giuste risposte che i siciliani attendono”.

Il nodo Musumeci

Il nodo resta Nello Musumeci sulla cui candidatura sono stati ribaditi dubbi noti, gli stessi che hanno portato il Presidente ad offrire il suo ‘passo di lato’ a Giorgia meloni se il nome dovesse risultare divisivo al tavolo nazionale.

La mano tesa a Cateno De Luca

Mano tesa, poi, a Cateno De Luca e forse anche al suo nuovo partito ‘Sud Chiama Nord’ per il quale c’è spazio nella coalizione di centrodestra ma questa è solo una offerta che non contempla la candidatura a Presidente della regione.

Nuovo vertice a breve

Un nuovo vertice sarà convocato a breve anche in vista del tavolo nazionale preceduto dall’incontro fra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini