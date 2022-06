La corsa alla Regione adesso può entrare nel vivo. Conclusa la fase dei ballottaggi per le amministrative può partire la trattativa per scegliere i candidati a partire dalla Sicilia.

Centrodestra al tavolo nazionale

“Basta litigi, a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle politiche. Chiederò a Salvini e Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni” ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni in un video su Facebook.

Di fatto, come preventivato d Nello Musumeci nella sua conferenza stampa della scorsa settimana, Meloni chiede il tavolo nazionale ai massimi livelli per affrontare il nodo della candidature alle regionali a partire proprio dalla Sicilia. La leader di Fratelli d’Italia ha un’arma in più dopo che Musumeci ha offerto il suo ‘passo di lato’ nel caso in cui il suo nome risulti divisivo. Cosa altamente probabile ma comunque una mossa, quella del governatore, che potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa.

Il video messaggio di Meloni

La leader di Fratelli d’Italia analizza il voto “il centrodestra poteva fare meglio ma visto che il Pd festeggia il dato ci obbliga a riportarli sul pianeta terra. Centrosinistra e 5 stelle governavano 56 comuni, oggi ne governano 53; il centrodestra governava 54 comuni, oggi ne governa 58. La sinistra perde più della metà elle grandi città al voto e si ritrova con meno sindaci di prima. Dov’è la vittoria di Enrico Letta. ma se la coalizione di centrosinistra è davvero così convinta di aver vinto allora non avrà problemi a tornare subito alle elezioni politiche per confrontarsi”

Stop alle polemiche interne

“Il dato non ci basta per festeggiare. Il centrodestra deve fare i conti col tempo speso nelle polemiche interne. Ho trovato curiosa la polemica sul mancato apparentamento a Verona con attacchi al sindaco di centrodestra a urne aperte, mentre a Catanzaro FdI sosteneva lealmente un candidato che ci aveva negato l’apparentamento”

Fratelli d’Italia ha trainato la coalizione

“Sono contenta che a Lucca come a Pistoia, Gorizia, L’Aquila e molte altre città in cui il centrodestra ha vinto, Fratelli d’Italia abbia trainato la coalizione. Bisogna sempre ricordare che l’avversario è il centrosinistra e non il partito alleato. Basti litigi a partire dalla Sicilia perché non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle elezioni politiche; per questo chiederò a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni”