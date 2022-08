Corsa alla Regione, Popolari e Autonomisti a sostegno di Renato Schifani – I NOMI

26/08/2022

Noi con l’Italia ed Mpa presentano le liste a sostegno del candidato alla presidenza della Regione del Centrodestra Renato Schifani alla Corte d’Appello di Palermo in lista dell’election day del 25 settembre prossimo.

Le parole di Saverio Romano

Una discesa in campo sulla quale il referente di Noi con l’Italia Saverio Romano esprime la sua soddisfazione. Queste le sue parole: ‘Il mio più sentito ringraziamento a tutti i candidati delle liste Popolari e Autonomisti-Noi con la Sicilia Schifani Presidente e a quanti hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo che rinnova l’esperienza vincente avuta cinque anni addietro. In questa prospettiva – continua Romano – non posso che riconoscere il grande impegno e la determinazione che l’amico Raffaele Lombardo ha profuso in queste settimane. Il progetto politico popolare e autonomista e che si ispira ai valori di Centro ritrova le sue ragioni e la sua forza. Renato Schifani, da Presidente della Regione, saprà farsi garante e portavoce di tutte le istanze che provengono dal variegato mondo del centrodestra”.

Il vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia conclude: “A tutti i candidati e a quanti sono impegnati nel territorio in questa campagna elettorale il mio più sentito grazie”.

L’autonomia al centro del programma

Al centro del programma il tema dell’autonomia, intesa non come sterile rivendicazione ma come responsabilità. La responsabilità di una terra e di un popolo, quello siciliano, che hanno diritto di utilizzare le proprie risorse senza ricevere elemosine.

I Popolari e Autonomisti guardano: ad una società regionale in ottica 100% green in grado produrre energia da fornire alle famiglie e agli imprenditori ad un costo scontato del 50 per cento; ad una pubblica amministrazione agile grazie al decentramento dei poteri ai comuni e al ripristino dei governi delle province.

Una Sicilia, insomma, che deve diventare il centro nevralgico del Mediterraneo. Al centro del programma anche i temi dell’identità e dell’ambiente con la riscoperta della storia millenaria della Sicilia, la salvaguardia dei beni paesaggistici e la valorizzazione dei beni culturali.

Temi anche al centro della riunione che questa mattina ha visto i candidati della provincia di Catania darsi appuntamento nella sede del movimento, alla presenza, tra gli altri, dell’ex presidente della Regione Siciliana e fondatore del Mpa, Raffaele Lombardo.

Questi, provincia per provincia, i candidati nella lista “Popolari e Autonomisti – Noi con la Sicilia. Schifani presidente”.

Lista Palermo

Paola Amato, capolista, Valerio Barrale, Giuseppe Dell’Utri, Calogero Di Carlo, Bartolomeo Di Salvo, Salvatore Ferrigno, Maria Furio, Manuela Gucciardo, Gabriele Manfrè, Annalisa Marfia, Martina Panno, Morena Picone, Paola Saladino, Antonio Testaverde, Patrizio Lodato, Claudia Vitello.

Lista Messina

Luigi Genovese, Marcello Greco, Emanuele Carnevale, Nunziata D’Angelo, Barbara Di Salvo, Luca Frontino, Paolo Mangano, Rosa Mazzeo.

I nomi dei candidati di Agrigento

Giovanni Di Mauro, Assunta Galluzzo, Giulia Gulisano, Dyana Intorre, Domenico Licata, Vito Maglio.

Così a Caltanissetta

Rosario Caci, Massimo Dell’Utri, Carmela Ricotta.

Enna

Francesco Colianni, Francesca Gemmellaro.

La lista a Ragusa

Paolo Amato, Giuseppe Arestia, Rosaria Nigro, Giovanni Vindigni.

Siracusa

Mario Bonomo, Giuseppe Carta, Raffaele Leone, Carmela Tata, Adriana Raiti.

Trapani

Concetta Ops, Giuseppe Bonanno, Claudia La Barbera, Vincenzo Sturiano, Angelo Rocca.

Catania

Giuseppe Compagnone, Antonino Amendolia, Francesco Barchitta, Martina Bucisca, Gabriella Caruso, Giuseppe Castiglione, Francesca Garigliano, Salvatore Italia, Giuseppe Lombardo, Alessandro Porto, Sabrina Renna, Francesco Sgroi, Maria Spalletta.