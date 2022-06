La corsa alla regione vive un nuovo momento di tensione nel centrosinistra. mentre a destra di attende la resa dei conti in vista della scelta Musumeci sì o Musumeci no, non tutto sembra andare liscio neanche nella coalizione progressista che ieri ha presentato le primarie ma anche incassato lo stop chiesto con una petizione da 50 esponenti della società civile

Barbagallo non tiri troppo la corda

“In queste settimane abbiamo assistito alle decisioni assunte dal segretario regionale Barbagallo in merito al percorso per la selezione del candidato presidente senza interferire nel delicato lavoro politico che si stava compiendo. Pur tuttavia abbiamo più volte manifestato le nostre perplessità e al contempo la necessità di avviare un percorso unitario dentro il partito siciliano, percorso che ad oggi non c’è”. i rivolge così al segretario regionale del Pd Antonio Rubino coordinatore regionale di Left Wing ed ex segretario organizzativo dello stesso Pd

Pd sia compatto e unito

“Restiamo convinti che per vincere la sfida in Sicilia sia necessario che il Pd si presenti compatto e unito e che i nodi di natura politica che abbiamo posto al segretario regionale siano affrontati il prima possibile. In tal senso le affermazioni di Barbagallo, che parlano di un partito coeso, non solo ci stupiscono ma al contempo ci addolorano perchè hanno il sapore dello sberleffo, atteggiamento che non pensiamo di meritare”.

Le regole delle primarie

L’affondo arriva poche ore dopo la presentazione all’Ars del regolamento delle primarie regionali. Il voto è previsto giorno 23 luglio e le candidature potranno essere presentate entro il 30 giugno.

Per votare ci si potrà registrare già dai prossimi giorni sulla piattaforma informatica con documento di identità. Potranno votare anche i 16enni residenti in Sicilia.

Il voto, comunque previa registrazione, si potrà esplicitare sia da remoto che in uno dei 32 punti voto fisici dislocati in Sicilia e su questo si è dovuto trovare un punto di mediazione fra Pd e 5stelle che avrebbero voluto votare esclusivamente on line

La coalizione

Durante la conferenza stampa di presentazione, alla quale erano presenti Claudio Fava (Centopassi) , Anthony Barbagallo (Pd), Nuccio Di Paola (M5S), Pippo Zappulla per Articolo 1, Manuela Parrocchia e Pierpaolo Montalto per Sinistra Italiana, Nino Oddo per il Partito Socialista, Mauro Mangano e Antonella Ingianni per Europa Verde, si è specificato il carattere aperto ed inclusivo del regolamento e della coalizione.