La terza lista del candidato centrista

“Rompi il sistema“: Fabrizio Ferrandelli ha presentato questa mattina la documentazione necessaria per mettere in campo la sua terza lista nella sua corsa a Palazzo delle Aquile. Un gruppo composto interamente da under 25, sul quale il candidato centrista sta fortemente investendo. Un gruppo che comprende al suo interno ragazzi e ragazze del mondo universitario e liceale.

Il gruppo di Rompi il Sistema

Una lista variegata quella messa in campo da Fabrizio Ferrandelli. Al suo interno infatti si trovano profili come quello di Marco Castiglia, laureato in economia e giovane imprenditore, o come quello di Francesco Anello, liceale maturando e membro del consiglio di presidenza e della giunta esecutiva della Consulta Provinciale degli Studenti. Ed inoltre Ornella Capursi, studentessa di giurisprudenza, Federico Cerci, laureato in economia, studente e apprendista consulente fiscale, Noemi Conti, studentessa di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, tutor di studenti liceali, Giulio D’amico, studente universitario.

E ancora Elena D’Oro, studentessa e aspirante docente. Salvatore Giambona, studente di Economia e Finanza e apprendista di mediazioni finanziarie. Aurora India, studentessa universitaria, attivista impegnata sul fronte dei diritti alla persona. Giuliano Merlo, studente universitario e giornalista pubblicista. Valeriano Seminara, studente di Economia Aziendale, attivista impegnato sul fronte sociale e politico. Elia Vultaggio, studente di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali con passato in web radio, in specifico sull’antimafia.

La lista dei candidati

Di seguito la lista dei candidati della terza lista di Fabrizio Ferrandelli, ovvero “Rompi il sistema”. Ferrandelli Antonino, Anello Francesco detto Ciccio, Capursi Ornella, Castiglia Marco detto Casti, Cerci Federico, Conti Noemi, D’Amico Henry Maria, Giuseppe Nicolò, D’Amico Giulio detto Damico, D’oro Elena, Giambona Salvatore, India Aurora, Li Donna Giorgia, Lo Cascio Irene, Maniscalco Giulia, Mhalla Montasar, Merlo Giuliano, Musacchia Alessandro, Musicò Gaetano, Novello Giuseppe, Paternò Laura, Maria Paternò, Pietro Randazzo, Chiara Romano, Giorgio Scariano, Salvatore Seminara, Valeriano Terranova, Samuele Terreno, Giuseppe Valenti, Roberto Vultaggio, Elia D’amico Alice.