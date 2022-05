Giulio Tantillo capolista, assente Andrea Mineo

Il gruppo cittadino di Forza Italia ha presentato la lista dei nomi che correranno per le prossime elezioni amministrative di Palermo. Una compagine capitanata da Giulio Tantillo, seguito dagli uscenti Ottavio Zacco, Gianluca Inzerillo e Caterina Meli, tutti e tre ex componenti di Sicilia Futura. Spicca l’assenza del coordinatore giovanile nonchè consigliere uscente Andrea Mineo, per il quale si prospettano futuri impegni elettorali. Al suo posto, inserito il profilo di Natale Puma, consigliere uscente in settima circoscrizione.

La lista di Forza Italia

Di seguito, la lista dei candidati di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Roberto Lagalla: Giulio Tantillo; Manfredi Anfuso, Salvatore Bompasso, Gabriella Bruno, Carmelo Comandè, Paolo Costa, Francine Cucinella, Marta Culetta, Alfonso D’Angelo, Giovanna Di Maria, Giuseppe Di Michele, Maurizio Di Piazza, Giuseppe Fabio Filippazzo, Mario Fricano, Vasilica Galoi, Skelia Gandolfo, Marco Gracolici.

E ancora Giovanni Inzerillo, detto Gianluca; Liana Lundi, Milena Lazzarone, Maria Lima, Antonino Lo Verso, Adelaide Mazzarino, Caterina Meli, Monella Marisa Montalto, Giuseppe Montoneri, Giovanna Munafò, detta Stefania; Concetta Paladino, Rosalia Pennino, Leopoldo Piampiano, Pietro Polizzi, Natale Puma, Silvia Radosti, Adriana Rosano, Silvia Spatola, Francesco Tagliavia, Pasquale Terrani, Antonino Toscano, Angela Valenti, Ottavio Zacco.