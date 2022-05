L'ex Lega ha depositato ufficialmente la documentazione necessaria

Francesca Donato ha ufficialmente depositato la lista a sostegno della sua candidatura a sindaco di Palermo. La compagine, denominata “Rinascita Palermo“, è ad ora una delle sole due liste la cui documentazione risulta consegnata negli uffici di via Lincoln. L’altra è quella relativa alla lista di +Europa-Azione facente capo a Fabrizio Ferrandelli. Il tempo inizia a stringere. Ricordiamo infatti che il termine ultimo per la presentazione delle liste scade mercoledì 18 maggio alle 12.00.

Donato capolista

L’eurodeputata rappresenta anche la capolista della truppa di 40 candidati al Consiglio Comunale. La candidata a sindaco di Palermo è infatti seguita dal musicista Marco Amico; da Elisabetta Bilitteri, avvocato interessata alle vicissitudini alla chiusura del parco Ninni Cassarà. E ancora una lista che comprende Giorgio Amato; Carmela Borgese, profilo con un passato in movimenti politici minoritari; Alessio Candiloro; Daniela Cocchiara; Fabio Crisà; Maria Olga Di Cara, che ‘gareggerà’ nella prossima tornata elettorale del 12 giugno in coppia con il collega di partito Maurizio Spinelli.

Un solo under 35 in lista

Una lista che comprende inoltre il medico Dario D’Arpa; Elena Ferrara; Francesco Guccione, impegnato nella lotta per i diritti degli animali; Maria Luisa Fiumidinisi; Tommaso Lo Cicero; Roberta Gargano. Una lista che punta decisamente sull’esperienza, visto che Antonino Lombardo è l’unico under 35 della lista. Tante invece le donne, come l’animalista Laura Girgenti; Francesco Gabriele Papalia, imprenditore originario di Milano; Concetta Lo Bosco detta Nadia, collega di professione di Papalia e nativa di Voghera.

Professionisti e sindacalisti

A seguire si trovano i profili di Mariano Pasta; Teresa Maltese; del medico Anna Moschitta; Calogero Pitanza; Marina Maniscalco, specializzata in discipline economiche; Pietro Prestifilippo; Loredana Mercadante, insegnante ed attivista della prima ora del movimento di Francesca Donato; Fabrizio Romeo; Anna Mischitta; Riccardo Santangelo; Marianna Puleo; Gabriele Schiadà; Anna Spanò; Rosario Sciumè; Licia Maria Tani, originaria di Barletta; Fabio Serio; Debora Verso, componente della FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategorali); Dario Sicilia; Vincenzo Sparti, esponente palermitano del gruppo “Ancora Italia”, facente capo a Diego Fusaro; Giuseppe Trua, nativo di Torino. A chiudere il libero professionista Natale Giovanni Vitale.