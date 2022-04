La corsa a sindaco di Palermo, ancora una fumata nera. Il percorso vive un’altra battuta d’arresto lungo la strada alla ricerca del candidato condiviso nel centrodestra

Fumata nera anche nell’atteso martedì

Altra fumata nera per il centrodestra, nell’attesa giornata di martedì che doveva essere quella della chiusura del cerchio. La coalizione non riesce a trovare un accordo sul candidato sindaco a Palermo e sulle regionali d’autunno in Sicilia, vicende che restano strettamente legate fra loro. Gli incontri e i colloqui di oggi ai massimi livelli non hanno prodotto passi in avanti, anzi la coalizione rimane impantana nella palude dopo che si era sparsa la voce di un accordo ormai pronto per essere siglato.

Miccichè attacca Musumeci

In questo clima il coordinatore azzurro Gianfranco Miccichè sbotta “La Lega e FdI ci hanno messo in una impasse, colpa dei capricci di Nello Musumeci che aveva detto di volere fare una sola legislatura e invece s’impunta sulla ricandidatura, questa paralisi del centrodestra è negativa” ha detto il leader di Forza Italia in Sicilia, all’Ansa

L’ipotesi di accordo durata appena qualche ora

Nel pomeriggio era sembrato che l’accordo fosse arrivato. La voce che circolava era la chiusura del cerchio su Francesco cascio, il candidato proposto da Forza Italia. Su di lui sin sarebbero ritrovati proprio Forza Italia, MnA, Lega, Nci, Dc Nuova e si parlava perfino di un possibile via libera dell’Udc da Roma.

Ipotesi tre candidati in pista

L’ipotesi in questo caso sarebbe stata di schierare tre candidati: Cascio quasi unitario, Lagalla che sarebbe rimasto orfano ma comunque Civico e Varchi espressione di Fratelli d’Italia. certo sarebbe stato complesso far ritirare Lentini che non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Possibilità subito smentita

Ma questa eventualità è stata subito smentita prima da ambienti della Lega che continuano a puntare su Scoma, poi anche da Forza Italia con l’uscita di Miccichè che chiarisce il contesto sottolineando come il no sia arrivato proprio dall’asse FdI.

Le istanze della Lega

D’altra parte in una simile ipotesi è da considerare probabile che la Lega avrebbe, poi, rivendicato proprio il candidato alla Regione. Un accordo del genere, dunque, non può andare bene a FdI e Diventerà Bellissima

Di fatto i candidati restano tutti in campo da Roberto Lagalla a Carolina Varchi, da Totò Lentini a Francesco Scoma, aspettando la decisione di Francesco Cascio