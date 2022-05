L'analisi delle varie realtà territoriali a Palermo

Otto Circoscrizioni, ventiquattro candidati alla presidenza. Le elezioni di Palermo passano anche dal rinnovamento degli enti territoriali. Tre le coalizioni che hanno presentato le liste in vista delle prossime amministrative del 12 giugno. Scelta opposta invece presa da Ciro Lo Monte, Rita Barbera e Francesca Donato. I candidati in questione hanno preferito infatti non presentare compagini in campo per le Circoscrizioni.

I candidati in I-II-III

Con riguardo ai candidati, in I Circoscrizione l’uscente Massimo Castiglia (centrosinistra – Sinistra Civica Ecologista), sfiderà Giuseppe Bronte (centrodestra – Noi con l’Italia) ed Aida Faraone (+Europa-Azione).

In II Circoscrizione Forza Italia è riuscita a vincere il braccio di ferro con la Lega, candidando così alla presidenza Giuseppe Federico. L’esponente forzista dovrà affrontare Pasquale Tusa, consigliere uscente in quota M5S, e il sindacalista Cosimo Galioto, candidato del fronte a sostegno di Fabrizio Ferrandelli.

Con riferimento alla III Circoscrizione, il fronte progressista alla base del progetto politico di Franco Miceli ha sciolto le riserve, scegliendo il profilo dell’avvocato Simona Supporta. L’esponente di Progetto Palermo fronteggerà così Gioacchino Vitale, candidato di Fratelli d’Italia vicino a Francesco Scarpinato, e Clara Buttacavoli, odontoiatra scelta da +Europa-Azione.

IV e V Circoscrizione

Per quanto riguarda la IV Circoscrizione, sulla sponda di centrodestra è prevalsa la linea della deputata regionale Marianna Caronia, che ha supportato con successo la candidatura di Giuseppe Di Vincenti, consigliere uscente. Un profilo a cui si opporranno Antonella Maniaci, candidata di Progetto Palermo, e Nino Tuzzolino, consigliere uscente in quota +Europa-Azione.

In V Circoscrizione sarà un testa a testa fra Andrea Aiello, candidato dell’UdC, e Salvatore Altadonna, che proverà a replicare i successi elettorali del collega di partito Fabio Teresi. Una contesa nella quale proverà ad inserirsi Giancarlo Ferrara, scelto per la V Circoscrizione da Fabrizio Ferrandelli.

VI e VII Circoscrizione

Pochi dubbi in VI Circoscrizione, dove i giochi erano praticamente fatti. L’asse di centrodestra ha scelto il profilo di Pippo Valenti, in quota Fratelli d’Italia e molto vicino a Giuseppe Milazzo e Mimmo Russo. Dalla sponda facente capo a Franco Miceli, ci sarà Roberto Li Muli, consigliere uscente e sostenuto dagli esponenti di Avanti Insieme Massimo Giaconia e Valentina Chinnici, candidati nella lista civica dell’asse progressista. Fabrizio Ferrandelli ha scelto il volto di Alessandro Azzimati, con esperienze alle spalle proprio in VI.

L’ottava Circoscrizione

In VII la partita si giocherà fra Giuseppe Fiore, candidato di Forza Italia e uomo storico del team di Edy Tamajo, Giovanni Galioto, candidato del M5S vicino al consigliere uscente Antonino Randazzo, e Vincenzo Favata, scelto da Fabrizio Ferrandelli per provare a ribaltare le gerarchie.

Il candidato a sindaco di +Europa-Azione ha invece scelto Lorenzo Romano come candidato alla presidenza dell’ottava Circoscrizione. Profilo al quale si contrappongono quello di Marcello Longo, in quota PD, ed Alfredo Siino, candidato a sorpresa in quota Alleanza per Palermo.

I candidati del centrodestra

Questi i profili scelti da Roberto Lagalla per le presidenze di Circoscrizione: Giuseppe Bronte (I – Noi con l’Italia), Giuseppe Federico (II – Forza Italia), Gioacchino Vitale (III – Fratelli d’Italia), Giuseppe Di Vincenti (IV – Lega). Ed inoltre Andrea Aiello (V – UdC), Giuseppe Valenti (VI – Fratelli d’Italia), Giuseppe Fiore (VII – Forza Italia), Alfredo Siino (VIII – Alleanza per Palermo).

I candidati del centrosinistra

Franco Miceli e i gruppi a suo sostegno hanno optato per i seguenti profili: Massimo Castiglia (Sinistra Civica Ecologista – I), Pasquale Tusa (M5S – II), Simona Supporta (Progetto Palermo – III), Antonella Maniaci (Progetto Palermo – IV). E ancora Salvatore Altadonna (PD -V), Roberto Li Muli (Progetto Palermo – VI), Giovanni Galioto (M5S – VII), Marcello Longo (PD – VIII).

I candidati dell’asse centrista

Fabrizio Ferrandelli ha invece puntato sui seguenti profili: Aida Faraone – I, Cosimo Galioto – II, Clara Buttacavoli – III, Nino Tuzzolino – IV. Ed inoltre Giancarlo Ferrara – V, Alessandro Azzimati VI, Vincenzo Favata – VII, Lorenzo Romano – VIII.