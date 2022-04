Corsa a sindaco sempre più articolata a Palermo. Dopo qualche settimana di silenzio ricompare Davide Faraone che lancia la lista centrista a supporto della sua candidatura

Riformisti e popolari

Una lista plurale e aperta che unirà le forze riformiste, popolari e civiche, una casa comune per tutti coloro che vogliono lavorare con serietà e competenza per una Palermo che riparte, dal centro alle periferie.

“Nasce la lista dei Riformisti e Popolari ed è una delle due liste a cui stiamo lavorando” afferma il Presidente dei Senatori del gruppo Italia Viva-Psi, Davide Faraone. Si chiama ‘Riformisti e Popolari – Lavoriamo per Palermo’. La lista accoglierà tutte le anime del riformismo liberale, popolare, socialista ed autonomista che stanno lavorando insieme ad un grande progetto per Palermo”.

Non solo una lista per Palermo

“Un laboratorio – continua Faraone – che contiamo di ripetere con successo anche nei successivi appuntamenti elettorali. Sarà una grande casa con esponenti del mondo politico, delle professioni e della società civile. Ripetere ‘il modello Draghi’ a Palermo sarà il nostro obiettivo, servono un campo molto largo, autorevolezza, pragmatismo e discontinuità per salvare Palermo dal dissesto e dal degrado. Lavoreremo con grande determinazione per ottenere i risultati che la nostra città merita”.

La pluralità di candidati

Nel silenzio di queste settimane, intanto, Faraone ha continuato a tessere la sua tela con incontri di varia natura in realtà più nel campo del centrodestra che non in quello del centrosinistra che però certo non disdegna. Un contatto con Franco Miceli avverrà, probabilmente, nei prossimi giorni. Intanto oggi il senatore di Italia Viva ha incontrato gli autonomisti in un locale del centro di Palermo

Le trattative nel centrodestra

Il Centrodestra non ha ancora rinunciato, intanto, alla ricerca dell’unità Fallita la speranza di chiudere entro oggi gli accordi l’asticella si sposta da qui a domenica con l’intenzione di portare a Roma un accordo per il tavolo nazionale che martedì dovrebbe ratificare tutte le candidature nelle principali città al voto a giugno fra cui Palermo e Messina