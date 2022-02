Nessun ‘campo largo’ nella corsa a sindaco di Palermo. Parla a BlogSicilia il candidato sindaco Roberto Lagalla qualche ora dopo l’articolo sull’incontro a tre con Gianfranco Micciché e Anthony Barbagallo

Lagalla “incontro in aula all’Ars in mezzo a tanti altri deputati”

“Con Gianfranco Miccichè e Barbagallo mi sono incontrato in aula all’Ars insieme a tanti altri deputati nella giornata di ieri. Nessun incontro riservato a tre” dice Lagalla a BlogSicilia

Confronto nell’ambito del centrodestra

“Ribadisco con forza di essere un esponente dell’Udc e un assessore del governo regionale di centrodestra” continua l’assessore alla Formazione professionale e alla Pubblica Istruzione “gli incontri in vista della scelta del candidato sindaco di Palermo continuano nell’ambito naturale del centrodestra”

L’assessore candidato sindaco non si riconosce nel nuovo perimetro ‘largo’

La precisazione di Lagalla arriva a stretto giro. L’assessore non si riconosce nella ricostruzione giornalistica del quadro politico in via di definizione che potrebbe portare ad un campo largo sul modello Draghi anche in Sicilia

Il mandato per l’allargamento del Pd

Resta però un fatto: il mandato verso un allargamento alle forze del centro venuto al segretario regionale Pd anche dall’ultima riunione del partito che ha dato indicazioni per guardare al centro e comunque oltre i confini della coalizione di centrosinistra era stata una precisa scelta anche se non sempre condivisa dalle segreterie locali a cominciare proprio da quella palermitana

Miccichè da tempo tentato dal dialogo col Pd

Dal lato opposto della barricata, poi, resta anche la voglia del coordinatore azzurro. Non è una novità, infatti, che per Gianfranco Miccichè l’allargamento della coalizione ed il dialogo con il Pd, oggi cosa diversa dallo storico partito della sinistra italiana, è un pallino che si porta dietro da tempo

Il dibattito sul campo largo c’è

Il dibattito sul campo largo, comunque, c’è tanto che contro si è già schierata pubblicamente una parte importante dei 5 stelle e soprattutto il possibile candidato Giampiero Trizzino che appena ieri si era espresso in maniera chiara in questo senso