Mercoledì 8 giugno convention in piazza Verdi

Enrico Letta torna a Palermo a sostegno di Franco Miceli. Il segretario nazionale sarà impegnato, insieme ai vertici regionali del PD, in una convention indetta in piazza Verdi, alle ore 19:00. Un momento di confronto con l’elettorato Dem a pochi giorni dall’appuntamento elettorale del 12 giugno che coinvolgerà anche il capoluogo siciliano.

Letta in piazza Verdi a sostegno di Miceli

Dopo Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte, un nuovo leader nazionale arriva in Sicilia per sostenere il candidato della coalizione. Ad affiancare Enrico Letta sul palco ci saranno anche il segretario regionale Anthony Barbagallo e Rosario Filoramo, segretario della Federazione provinciale di Palermo. Un modo per serrare i ranghi a pochi gioni dal voto. Da capire anche la posizione degli alleati, in particolare del M5S. Il pranzo di lunedì, tenuto dalla compagine grillina insieme all’ex premier e allo stesso Miceli, è stato disertato infatti dai componenti Dem. Ciò così come gli eventi tenuti dal Movimento negli ultimi due giorni.